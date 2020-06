Paper Mario: The Origami King met à plat son contenu et son système de combat à 360° en vidéo

C'est avec étonnement que nous avons découvert le mois dernier une première bande-annonce pour Paper Mario: The Origami King, un tout nouvel épisode avec Mario de papier à destination de la Switch, qui fera son apparition dans nos étales et sur l'eShop dès juillet. Nintendo n'a donc pas de temps à perdre en longue campagne marketing et dévoile dès à présent une longue vidéo résumant ce que nous pouvons attendre de ce nouvel épisode.

Dans sa quête pour dénouer le château de la princesse Peach des serpentins géants du vil roi Oly, Mario va donc partir à l'aventure à travers les environnements variés du Royaume Champignon (forêt, montagne, égouts, rivière, ruines, manoir, oasis, etc.). L'aperçu donné est vraiment alléchant, de quoi faire oublier les derniers épisodes en date ? Dans sa quête, le moustachu sera accompagné par une flopée de compagnons tels que Bobby le Bob-omb, le Professeur Toad et même Kamek, mais aussi et surtout Olivia, la sœur du grand méchant. Certains pourront d'ailleurs nous prêter main-forte (même s'ils en sont dépourvus) en combat, ces derniers prenant une forme entièrement nouvelle.

Les féroces batailles que nous livrerons ne seront plus sur un plan fixe, mais à 360°, une petite révolution dans cet univers de papier ! Une fois le contact avec l'ennemi effectué comme à l'accoutumée, nous serons ainsi plongés dans une arène circulaire à la manière d'une cible de jeu de fléchettes, pour des joutes toujours au tour par tour, mais où il faudra déplacer les ennemis et nos personnages de manière à en tirer le meilleur avantage stratégique. Il faudra tout de même prendre en compte certaines contraintes comme le temps et un nombre limité de déplacements, de quoi faire chauffer nos neurones. Différents objets cultes de la licence pourront aussi nous aider comme la Fleur de feu, le POW et la Super feuille nous changeant en raton laveur, sans oublier les bottes et le marteau.

Et comme vous pouvez le constater, les boss seront parfois bien délirants, comme Boîte de crayons et Élastique, faisant partie de la Légion de papeterie. Face à eux, il faudra littéralement se frayer un chemin au sein de l'arène afin de toucher leur point faible. Enfin, comme bien souvent, diverses activités annexes seront proposées à travers le monde, comme boucher des trous à l'aide de confettis, chercher des objets cachés et retrouver des Toads bien cachés dans le décor, qui rejoindront le public des combats pour nous aider. Des mini-jeux seront aussi présents pour nous amuser.

Par ailleurs, le site officiel japonais propose quelques courtes séquences vidéo mises en non répertorié sur YouTube, que vous pouvez donc découvrir avec tout un tas de nouveaux visuels en pages 2 et 3. Maintenant que tout a été mis à plat, il nous tarde de découvrir ce Paper Mario: The Origami King, attendu le 17 juillet prochain sur Switch, qu'il est déjà possible de précharger sur sa console dès à présent !