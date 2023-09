Paranoid : 12 minutes de gameplay bien moche pour le prochain jeu d'un studio malfamé

Madmind Studio s'est fait remarquer, négativement, avec Agony, un jeu d'horreur en Enfer qui promettait monts et merveilles, mais qui s'est révélé très décevant, malgré une version non censurée publiée depuis. Le studio a également accouché du spin-off Succubus, un peu mieux, mais toujours pas très convainquant.

Les développeurs seront de retour dans les prochains mois avec Paranoid, dévoilé en 2019 et qui se fait toujours attendre. Le titre se tournera vers l'horreur un peu plus psychologique, nous incarnerons Patrick, un marginal qui reçoit un appel de sa sœur, pourtant disparue depuis une douzaine d'années. Malheureusement, la vidéo de gameplay dans les égoûts dévoilée récemment n'est pas très rassurante, avec des graphismes à la traine, des animations rigides et une intelligence artificielle douteuse...

Paranoid est normalement attendu dans le courant de l'année 2023 sur PC, s'il n'est pas repoussé d'ici là pour être amélioré, ce qui ne lui ferait pas de mal ! Pour les curieux, Agony est à 11,32 € sur Amazon.