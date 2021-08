Succubus : du sang et des tétons censurés dans un trailer pour l'histoire, la date de sortie retardée

Madmind Studio s'est déjà fait une image de studio provocateur avec Agony, un jeu sanglant qui a eu droit à une version non censurée sur Steam. Il va remettre le couvert cette année avec Succubus, une aventure sur le thème de la luxure avec une prêtresse démoniaque aux compétences personnalisables.

La date de sortie avait été calée au 21 juillet, puis au 8 septembre, mais Madmind va encore avoir besoin d'un peu plus de temps pour boucler son projet. Il le repousse, peut-être pour la dernière fois, au 5 octobre 2021 sur PC via Steam et GOG.



La raison du report de la date de sortie est la nécessité d'affiner le jeu et de corriger les bugs. Pour s'assurer que vous obtenez tous une production sans bug et bien optimisée, nous avons décidé d'effectuer des tests externes supplémentaires et avons consulté les évaluateurs de services de jeux bien connus qui ont terminé le jeu et nous ont fait part de leurs réflexions et suggestions. Nous avons décidé de consacrer plus de temps à introduire quelques améliorations qui donneront aux joueurs une production meilleure et plus satisfaisante.

Vous dites toujours qu'il faut prendre son temps et qu'il ne faut pas se précipiter, et c'est pourquoi nous avons décidé de prendre notre temps. Il n'y a aucune raison de sortir un produit non poli et nous vous respectons trop pour le faire.