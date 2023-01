Park Beyond : le capitalisme ne fait pas tout dans la nouvelle vidéo du jeu de gestion

Dévoilé lors de la gamescom 2021, Park Beyond se fait toujours attendre. Le jeu de gestion d'un parc d'attractions par Limbic Entertainment et Bandai Namco a pris un peu de retard, mais il devrait normalement arriver dans les prochains mois. En attendant, les studios partagent aujourd'hui une nouvelle bande-annonce :

Nous retrouvons ici Giles Hemlock, président-directeur général de Hemlock Consortium et « génie de la gestion » autoproclamé. Prêt à tout pour faire un maximum de profits, comme tout bon capitaliste, il compte bien saboter le parc d'attractions des joueurs et en tirer une grosse source de revenus, mais il semblerait que son génie ne soit pas suffisant cette fois. Giles Hemlock apparaîtra pour rappel dans le mode Histoire de Park Beyond, qui nous demandera de gérer notre parc en proposant des attractions amusantes et sécurisées aux visiteurs, tout en répondant à leurs besoins (pour les inciter à dépenser gros dans la boutique de souvenirs).

Park Beyond est attendu en 2023, sans plus de précisions, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver Tropico 6, précédent jeu de Limbic Entertainment, à 35,99 € sur Gamesplanet.