PARLONS XR - LIVE Ghosts of Tabor : Secrets, gameplay et coulisses avec un développeur (21h30)

Imaginé par Combat Waffles Studios, Inc., Ghosts of Tabor est un projet qui attire l’œil dans le paysage de la réalité virtuelle. Le jeu mélange tir à la première personne, survie et extraction, le tout pensé pour plonger le joueur dans une expérience aussi tendue qu’immersive. Déjà sorti en early access sur PCVR (SteamVR), Oculus Quest, PICO et PlayStation VR2, il veut s’imposer comme un nouveau rendez-vous pour les amateurs de sensations fortes. Petit bonus non négligeable, il est cross-play ce qui fait que les communautés VR dans leur ensemble peuvent s'affronter.

L’univers de Ghosts of Tabor nous propulse dans les années 2040, à une époque où les tensions mondiales ont basculé dans le chaos. En 2042, le groupe Volk prend le contrôle de la Russie et déclare la guerre à l’Europe de l’Ouest, en accusant celle-ci d’expériences menées sur des civils. Deux ans plus tard, un missile nucléaire frappe l’île de Tabor et met à jour un complexe de recherche de AdvantEDGE Research Corp.. L’endroit devient une zone contaminée et instable, théâtre de confrontations entre factions armées, où même l’OTAN se retrouve piégée. Autant dire que la survie n’est pas une option, mais une nécessité.

Dans le jeu, chaque raid peut durer près d’une heure et oppose jusqu’à vingt participants. La coopération reste possible en petites escouades, mais personne n’est jamais vraiment en sécurité. Outre les joueurs, une faction IA baptisée Fenix rôde sur les cartes, avec des soldats et des boss capables de donner du fil à retordre. Leur élimination peut rapporter gros, mais représente toujours un risque. À terme, les développeurs prévoient même d’autoriser l’intégration temporaire à cette faction, une idée qui promet des retournements de situation inattendus.

Ghosts of Tabor ne mise pas uniquement sur le combat. La survie repose aussi sur la gestion des besoins du personnage : faim, soif, blessures localisées ou endurance sont à surveiller en permanence. Ces paramètres persistent entre les sessions, ce qui renforce la tension et pousse à préparer chaque sortie avec soin. Le crafting et le commerce permettent d’améliorer son arsenal, qu’il s’agisse de négocier avec des marchands IA ou d’échanger directement avec d’autres joueurs.

En choisissant la VR, Combat Waffles Studios cherche à renforcer cette impression d’urgence, avec un réalisme qui passe autant par la gestion des ressources que par l’intégration d’éléments haptiques. Le but est clair : immerger le joueur dans un monde où chaque pas peut être le dernier, où chaque bruit derrière soi peut annoncer une embuscade.

Comparé à un titre comme Escape from Tarkov, Ghosts of Tabor reprend le concept d’extraction mais l’adapte à un médium qui change tout : la réalité virtuelle. Avec un Early Access qui rassemble déjà plus d'un million de joueurs, ce jeu pourrait bien devenir - une fois en version finale - une référence pour les passionnés de survie comme pour ceux qui cherchent une expérience VR plus intense que jamais.

Et pour aller plus loin, nous aurons ce soir la chance d’accueillir en direct l’un des développeurs du jeu lors d’un live sous forme de podcast vidéo (lien). Une occasion idéale pour en apprendre davantage sur la vision du studio et les coulisses du projet.