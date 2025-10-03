L'Epic Games Store accueille enfin cette fonctionnalité très demandée

Epic Games avait de grandes ambitions avec sa plateforme de distribution de jeux vidéo sur PC, espérant même concurrencer Steam. Mais voilà, les exclusivités ne sont plus si fréquentes, les jeux gratuits chaque semaine sont moins séduisants et l'Epic Games Store reste encore à la traîne, la faute à l'absence de certaines fonctionnalités.

Les prétéléchargements enfin disponibles sur l'Epic Games Store !





Heureusement, les développeurs sont sur le coup et ont lancé cette semaine les prétéléchargements ! Si vous précommandez un jeu sur l'Epic Games Store, il pourra se télécharger automatiquement, quelques jours avant sa sortie officielle. Une fonctionnalité très utile sur ordinateurs comme sur consoles, qui évite de surcharger les serveurs à l'heure du lancement officiel ou pour les utilisateurs ayant une faible connexion et qui doivent patienter de longues heures pour télécharger quelques Go.

Le téléchargement anticipé est désormais disponible pour les jeux PC précommandés sur l'Epic Games Store ! Cette nouvelle fonctionnalité permet aux joueurs de télécharger leurs jeux précommandés jusqu'à cinq jours (120 heures) avant leur date de sortie, via une version cryptée. Le téléchargement anticipé garantit aux joueurs une expérience de jeu fluide dès le premier jour, un avantage particulièrement appréciable pour les jeux nécessitant un gros volume de données.

Une nouvelle manière de vendre ses microtransactions





Au passage, Epic Games lance les boutiques en ligne Epic pour PC et mobiles, qui permettent aux développeurs de vendre du contenu en jeu (les microtransactions) directement via l'Epic Games Store. La plateforme met en avant un énorme avantage : le premier million de dollars de revenus n'est pas taxé par Epic Games !

Nous lançons aujourd'hui les boutiques en ligne Epic pour mobile et PC, optimisées par l'Epic Games Store. Il s'agit d'une nouvelle façon pour les développeurs de vendre du contenu en jeu directement aux joueurs grâce au réseau de distribution mondial et à la plateforme e-commerce d'Epic. Les boutiques en ligne sont conçues pour offrir aux développeurs une liberté et un contrôle absolus sur leur monétisation. Elles sont ouvertes à tous les jeux sur toutes les plateformes ; il n'est pas nécessaire de distribuer le jeu via l'Epic Games Store. Ces boutiques utilisent le système de paiement d'Epic et s'intègrent parfaitement aux services de compte Epic, comme les récompenses Epic et le solde du compte Epic (anciennement appelé « solde du portefeuille »). Avec les boutiques en ligne Epic : Les développeurs conservent 100 % de leur premier million de dollars de revenus nets par titre et par an.

Les joueurs gagnent des récompenses Epic sur chaque achat effectué dans la boutique en ligne et peuvent les appliquer à leurs futures transactions.

