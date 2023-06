PAYDAY 3 : une date de sortie en fuite avant une révélation imminente ?

Le jeu de braquage PAYDAY 2 fait un carton depuis 2013 et Starbreeze Studios a chouchouté sa communauté avec des mises à jour multiples à travers la décennie passée. Cela fait néanmoins quelque temps qu'il prépare aussi une suite, prévue de longue date pour 2023 et récemment reconfirmée pour cette année.

June 11th... official announcement? ???? — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) June 7, 2023

La hype a même commencé à monter le mois dernier avec la diffusion d'un teaser nous donnant rendez-vous pour une révélation en bonne et due forme cet été. Et si elle avait lieu dès ce week-end de Summer Game Fest ? C'est ce que laisse penser Aggiornamenti Lumia, habitué des leaks qui arrive visiblement à lire des informations cachées sur le Microsoft Store avant l'heure. Il déclare que la révélation aurait lieu d'ici le 11 juin, car il s'agirait du jour où la fiche produit sera mise en ligne. De plus, la date de sortie serait calée au 21 septembre 2023.



S'il dit vrai, nous devrions entendre parler de PAYDAY 3 lors du Xbox Games Showcase, voire lors du Summer Game Fest Live de ce jeudi. Et vu la proximité de la date de sortie, nous devrions vite apprendre beaucoup de choses sur le gameplay et le contenu de cette expérience multijoueur basée sur des braqueurs à New York ! D'ici là, PAYDAY 2: The Big Score est disponible à partir de 38,48 € sur Amazon.fr.