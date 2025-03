Pégases 2025 : le Meilleur jeu vidéo est développé par une équipe dissoute

Hier soir avait lieu la sixième édition des Pégases, une cérémonie organisée par l'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo qui vise à récompenser les jeux qui ont marqué l'année précédente. Les nommés avaient été dévoilés il y a un mois et Prince of Persia: The Lost Crown était le grand favori.

Au final, c'est bien Prince of Persia: The Lost Crown qui a remporté le prix du Meilleur jeu vidéo aux Pégases 2025, succédant à Chants of Sennaar l'année dernière. L'excellent metroidvania d'Ubisoft Montpellier a remporté un paquet de statuette, le succès critique est indéniable, mais pour rappel, l'équipe en charge du développement a été placée sur d'autres projets et aucune suite n'est prévue... Voici les vainqueurs des Pégases 2025, indiqués en gras.

Meilleur jeu vidéo Prince of Persia: The Lost Crown

Ravenswatch

BEAST: Bio Exo Arena Suit Team Meilleur jeu vidéo indépendant The Operator

Les Fourmis

Caravan SandWitch Excellence narrative The Operator

Worlds of Aria

Banishers: Ghosts of New Eden Meilleur game design Prince of Persia: The Lost Crown

Ravenswatch

Mutants: Genesis Excellence visuelle Les Fourmis

Microsoft Flight Simulator 2024

Caravan SandWitch Meilleure innovation technologique Dark Hours

Microsoft Flight Simulator 2024

Hide the Corpse (VR) Meilleur univers sonore Prince of Persia: The Lost Crown

Symphonia

Caravan SandWitch Meilleur jeu vidéo mobile Kosma's Chronicles

Mutants: Genesis

BEAST: Bio Exo Arena Suit Team Au-delà du jeu vidéo Threshold

Kamaeru: A Frog Refuge

Tchia Meilleur service d'exploitation Renaissance Kingdoms

Virtual Regatta

Dofus Meilleur premier jeu vidéo Caravan SandWitch

Symphonia

The Operator Meilleur jeu vidéo étranger Final Fantasy VII Rebirth

Neva

Warhammer 40,000: Space Marine 2 Meilleur jeu vidéo mobile étranger Loop Hero

Potion Permit

Children of Morta Meilleur jeu vidéo indépendant étranger Neva

Manor Lords

Le Vaillant Petit Page (Plucky Squire) Meilleure accessibilité Pyrene

Prince of Persia: The Lost Crown

Tchia Meilleur jeu vidéo étudiant Bloody Dates!

Myrmidon

Floodcore Personnalité de l'année : Romain de Waubert (Amplitude Studios) Prix d'honneur : Stéphane Natkin

Espérons qu'avec le temps qui passe et les récompenses qui s'accumulent, Ubisoft se décide à lancer la production d'une suite de Prince of Persia: The Lost Crown à l'avenir. En attendant, vous pouvez acheter le jeu à partir de 23,86 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.