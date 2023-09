Persona 3 Reload : ajouts inédits et groupe d'antagonistes sur le retour dans une 3e bande-annonce

Les amateurs de jeux de rôle japonais auront fort à faire en début d'année prochaine, avec notamment Persona 3 Reload, un remake de cet épisode apprécié signé Atlus et qui a été dévoilé en juin dernier aux côtés de Persona 5 Tactica. Nous avons depuis pu voir son gameplay et surtout découvrir sa date de sortie et ses éditions lors de la gamescom. En ce jour du 27e anniversaire de Revelations: Persona, lors de son « media briefing » pour le TGS 2023 qui ouvrira ses portes demain, le studio a donc dévoilé une bande-annonce inédite du jeu et une poignée de détails supplémentaires.

Bande-annonce en anglais

La vidéo introduit le groupe d'antagonistes connu sous le nom de Strega, utilisant également des Personas et ne souhaitant pas que l'Heure sombre disparaisse. Il est composé de Takaya Sakaki avec son look de Jésus et utilisant un revolver, l'intello et adepte des grenades Jin Shirato et la charmante gothic lolita Chidori Yoshino maniant une hachette au bout d'une chaîne. Nous y voyons également Elizabeth, l'intendante de la Velvet Room de cet épisode qui pourra nous accompagner en ville et n'est pas parfaitement accommodée à la modernité de ce monde, en témoigne la scène avec l'escalator. Elle nous montre aussi ses talents au chant et piano.

Famitsu rapporte que la jauge située à côté de l'icône de chaque personnage est baptisée Theurgia, l'équivalent en latin de « théurgie ». Chaque membre du groupe pourra la remplir d'une manière qui lui est propre. Une fois pleine, elle déclenchera une action unique avec des animations. Après un combat, nous obtiendrons parfois des cartes d'Arcanes Majeurs, activant l'Arcana Burst en bas à gauche de l'écran, procurant des bonus durant l'exploration des donjons. L'interface des menus sera elle bien stylée avec des portraits désaturés des différents protagonistes. Enfin, une fonction appelée Rollback permettra de revenir un peu en arrière, sans trop de précision pour le moment.

Bande-annonce en japonais

La date de sortie de Persona 3 Reload est pour rappel fixée au 2 février 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon au prix de 69,99 €.