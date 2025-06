Persona 4 Revival : la Midnight Channel va renaître avec cet attendu remake

En attendant Persona 6, le P-Studio d'Atlus a donné naissance à Persona 3 Reload l'an dernier puis à son DLC Episode Aigis: The Answer, tandis que Studio Zero s'occupait de Metaphor: ReFantazio. Les rumeurs voulaient que ce soit ensuite au tour de Persona 4 d'avoir droit à son remake, bien confortées par une succession pour le moins étrange de déclarations de doubleurs anglais ne reprenant apparemment pas leur rôle... C'est donc sans grande surprise que nous avons découvert Persona 4 Revival pendant le Xbox Games Showcase de ce dimanche.

Persona 4 Revival est donc attendu sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Microsoft Store), ainsi que dans le Game Pass day one. Yu Narukami et ses camarades, dont l'étrange Teddie, vont donc revenir mener l'enquête dans cette version modernisée, mais reste à savoir quand. En effet, ce teaser n'en montre pas beaucoup, il va sans doute falloir se montrer patient.

Le producteur Kazuhisa Wada a tout de même tenu à partager un message pour l'occasion :

Bonjour, je suis Wada de P-Studio.

Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie de Persona 4 Revival et nous attendons avec impatience de pouvoir partager plus d'informations avec vous.

Persona 4 a inspiré de nombreuses œuvres connexes, dont des séries animées et les jeux Persona 4 Arena, Persona 4 Arena Ultimax et Persona 4: Dancing All Night. C'est un opus très spécial au sein d'Atlus depuis de nombreuses années et qui occupe une place particulière dans mon cœur. Nous travaillons actuellement sur ce projet avec passion et dévouement. Nous sommes convaincus que ce jeu sera un titre frais et surprenant, pour les novices comme pour les fans de longue date et nous avons hâte de partager tout cela avec vous.

De plus, notre studio prépare activement le futur de la série Persona. Nous travaillons sans relâche pour satisfaire les attentes des fans du monde entier et nous progressons bien. N'hésitez pas à nous suivre pour plus d'actualités.

Nous espérons que vous continuerez de soutenir la série Persona.

- Kazuhisa Wada, Producteur, P-Studio