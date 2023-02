PixelJunk Scrappers Deluxe, Eternights, Pacific Drive et Animal Well : PlayStation présente de futurs indés PS4 et PS5 en vidéos

Une fois encore, le PlayStation Blog vient de faire plusieurs annonces concernant les productions indépendantes à venir sur PS4 et PS5. Quatre titres ont en effet eu droit à un coup de projecteur, à commencer par PixelJunk Scrappers Deluxe. La version améliorée du beat'em up coopératif déjà disponible sur iOS via Apple Arcade sortira en effet aussi sur PS4 et PS5 en 2023, en plus de la version PC déjà programmée.

Voici ce qu'en dit Dylan Cuthbert, directeur de Q-Games, sur le PlayStation Blog.

La quatrième région de la carte du monde est Kawaii Kyoto, et nous nous sommes efforcés de rendre hommage à certains de nos lieux et traditions préférés de la région. Des forêts de bambous d’Arashiyama aux bots inspirés de la danse traditionnelle japonaise Awa, l’aspect visuel du monde nous tient à cœur et nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à l’explorer que nous en avons eu à lui donner vie.

Le studio Q-Games est installé à Kyoto depuis plus de 22 ans. Ce fut donc un véritable plaisir de nous inspirer de nos lieux et traditions préférés et de les voir prendre vie dans les rues cyberpunk du jeu. Il y a plus de 25 niveaux à explorer dans les 5 régions de Junktown, chacune inspirée des paysages et sons éclectiques du Japon.

Au cours de votre progression, vous devrez affronter des ennemis géants et empiler des déchets jusqu’au ciel, sans oublier de parler à vos amis en des termes orduriers. Qu’il s’agisse de missions collaboratives, de défis en face à face, de mini-jeux ou de combats de boss, vos excursions à Junktown ne seront jamais les mêmes. Également au programme : une multitude d’armes à découvrir, une large liste de Scrappers à recruter et plus de 100 pièces de camion uniques à débloquer.

PixelJunk Scrappers Deluxe combine le plaisir nostalgique des jeux de combat d’arcade à l’ancienne avec la frénésie des classiques multijoueur à découvrir depuis son canapé pour une véritable expérience hybride. Dans ce jeu alliant concentration combat et nettoyage, vous faites le ménage dans les rues de Junktown. Vous devez littéralement empiler des déchets et éliminer des ordures, au sens figuré, qui se présentent sous forme de robots. En récoltant les déchets, vous gagnez de l’argent et votre prime augmente progressivement à mesure que vous jetez les objets (ainsi que les ennemis vaincus) à l’arrière de votre benne à ordures.

PixelJunk revient sur PlayStation ! Je suis Dylan Cuthbert, fondateur du studio indépendant Q-Games, et je suis ravi de vous annoncer que notre jeu de combat déjanté, PixelJunk Scrappers Deluxe, arrive sur PlayStation. Le jeu sera lancé plus tard cette année sur PS5 et PS4, et nous sommes impatients de partager le fruit de notre labeur.

Billy Basso, développeur solitaire, a lui présenté Animal Well, un jeu de plateforme en 2D avec un monde labyrinthique à explorer, qui arrivera sur PC et PS5.

Jusqu’à l’année dernière, cela faisait quatre ans que je travaillais dans l’ombre sur un jeu mêlant exploration, mystères et animaux. Après avoir annoncé Animal Well sur le Blog PlayStation, puis l’avoir présenté au Day of the Devs pendant le Summer Game Fest, j’ai continué à travailler, mais en sortant un peu de l’obscurité. Lorsque Dunkey a annoncé que son nouveau label d’édition de jeux indépendants, Bigmode, publierait ce projet qui m’est cher, dont seuls mes parents et mes amis proches étaient au courant, celui-ci a figuré en tête de la liste des jeux les plus attendus par de nombreuses personnes.

Le moment est venu de faire le point sur l’évolution du jeu et de le présenter comme il se doit aux personnes qui n’ont appris son existence que récemment, y compris (et surtout) celles qui le découvrent en lisant ce billet.

Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous présenter un nouvel aperçu d’Animal Well à travers une bande-annonce mettant en avant quelques éléments de gameplay passionnants. Dans la nouvelle vidéo, vous verrez la version à jour des lianes, qui se balancent désormais avec grâce lorsque vous les écartez pour passer. Vous découvrirez également l’une des nombreuses manières peu conventionnelles d’utiliser les objets du jeu, ainsi que des exemples d’interactions avec les animaux. Ces éléments sont l’une des fonctionnalités essentielles d’Animal Well. Le jeu propose en effet bon nombre d’interactions avec les animaux et d’utilisations d’objets surprenantes.

Les origines

D’une certaine manière, j’ai l’impression que tous les intérêts et passe-temps hétéroclites que j’ai développés tout au long de ma vie ont contribué à l’acquisition des compétences nécessaires à la réalisation de ce jeu. Enfant, j’aimais m’adonner à des jeux de construction, dessiner et jouer du piano. Je me voyais devenir dessinateur ou vétérinaire. Au lycée, j’ai étudié la réalisation de films et l’animation, tout en m’intéressant de plus en plus à l’informatique. Par la suite, j’ai intégré une école de cinéma, mais j’ai commencé à apprendre à coder pendant mon temps libre. Divers centres d’intérêt se sont succédé, mais celui qui est resté est ma profonde fascination pour les jeux vidéo. Pour moi, il s’en dégageait une vraie magie, et j’ai été mordu dès que je les ai découverts. Ce n’est qu’après avoir obtenu mon diplôme que j’ai réalisé qu’à travers chacun de mes hobbies, je cherchais à comprendre un aspect donné de leur création. J’étais concentré sur les détails et ne prêtais pas attention à la vue d’ensemble.

Pendant les vacances 2006, j’avais économisé assez d’argent en travaillant chez Blockbuster Video et j’ai réussi à trouver une PS3 à son lancement. En voici le carton posé dans divers endroits de la maison de mes parents.

Après avoir découvert cette évidence, j’ai rapidement compris que les jeux étaient incroyablement difficiles à réaliser seul. J’ai passé les dix années suivantes à travailler dans différents studios de jeux, pour en apprendre le plus possible sur le processus de création. Animal Well est le fruit de mon travail de compréhension du processus de création de bout en bout : d’un curseur clignotant dans une fenêtre IDE vide à un jeu complet. Je me suis également compliqué la tâche en renonçant à l’utilisation de tout middleware ou de tout moteur standard. Je n’ai aucun problème avec les jeux qui utilisent ces outils, mais si je m’en étais servi, encore plus de mes questions seraient restées sans réponse.

En quoi consiste Animal Well, d’ailleurs ?

Animal Well consiste avant tout à explorer un monde mystérieux. Vous naissez d’une fleur et vous devez donner un sens à votre environnement comme bon vous semble. Ce monde existe pour le bien des nombreuses créatures qui y vivent, qu’il s’agisse de chiens, de souris, de kangourous, de capybaras ou de chinchillas. Non pas que vous n’y soyez pas le bienvenu, c’est juste qu’ils étaient là avant vous. Certains animaux peuvent être très amicaux, d’autres hostiles. Aucun d’entre eux n’est votre ennemi à proprement parler, mais aucun n’est votre ami non plus. Ils réagissent à leur environnement de la manière qui leur semble la plus logique. Vous devrez peut-être collaborer avec eux ou les contourner pour atteindre votre objectif.

Vous découvrirez peut-être que certains objets que vous utilisez peuvent vous aider à naviguer dans le monde. Vous trouverez peut-être des chemins dissimulés et des passages secrets qui vous donneront accès à de toutes nouvelles zones d’exploration. Vous devrez résoudre des énigmes et relever des défis basés sur des plateformes au cours de votre aventure, dont certains vous donneront du fil à retordre.

Cela fait maintenant un an que je suis Animal Well. Comment avance le développement ?

On ne peut mieux. J’ai davantage progressé dans l’ajout de contenu pendant l’année écoulée qu’au cours des deux années précédentes. Mon moteur et mon éditeur de niveaux sont terminés depuis un certain temps (bien que je continue à leur apporter des améliorations au fil de l’eau), ce qui a accéléré l’ajout de contenu. L’un de mes principaux objectifs de conception est de m’assurer que chaque partie du jeu semble voulue et ne donne pas l’impression d’avoir été ajoutée à la va-vite. À mesure que j’ajoute du contenu, je continue à revenir en arrière et à retravailler le contenu existant, en réfléchissant aux objets qu’un joueur pourrait détenir en atteignant un certain stade, à la manière dont il pourrait accéder à une pièce donnée, et à la courbe de difficulté globale du début à la fin. Créer, améliorer, recommencer.

Je suis conscient que de nombreux joueurs aborderont le jeu avec des attentes différentes. Certains joueurs voudront finir le jeu d’une traite, en appréciant ce que chaque nouvelle pièce a à leur offrir. D’autres voudront prendre tout leur temps pour explorer les moindres recoins du jeu. Ils seront à l’affût de tous les secrets et admireront les détails cachés dans les pièces pour voir s’ils peuvent trouver quelque chose qui échapperait aux autres. D’autres encore seront obsédés par les liens entre les pièces, cherchant dans les unes des détails pouvant les éclairer sur les autres. Cette catégorie de joueurs essaiera de profiter au maximum du jeu. En concevant le jeu, je garde à l’esprit ces différents publics afin de m’assurer que chacun obtienne d’Animal Well ce qu’il attend et, espérons-le, plus encore.

Je ne suis pas encore prêt à annoncer une date de sortie, mais vous pouvez être sûr que je travaille dur pour faire d’Animal Well le meilleur jeu possible. J’espère que tout le monde s’accordera sur le fait que l’attente en valait la peine.