Planet Coaster 2 nous rafraîchit avec une longue vidéo de gameplay

Frontier Development a dévoilé le mois dernier Planet Coaster 2, un nouveau jeu de gestion de parc d'attractions qui fera la part belle aux attractions aquatiques. Le studio est déjà de retour aujourd'hui avec une longue vidéo de gameplay dans laquelle le directeur du jeu Rich Newbold et le producteur exécutif sénior Adam Woods détaillent les nouveautés.

Frontier Developments prend également la parole sur le site officiel du jeu pour nous expliquer tout cela :

Planet Coaster 2 ? Qu'est-ce que c'est ?

Planet Coaster 2 est la suite de Planet Coaster, une simulation de gestion créative très appréciée des fans, axée sur la conception et la construction de parcs d'attractions à couper le souffle. L'idée de base de Planet Coaster : bâtir les parcs d'attractions les plus incroyables en veillant à la satisfaction de vos visiteurs, en gérant votre économie d'une main de maître et en ajoutant des attractions de plus en plus folles.

À ces fondations déjà très solides, Planet Coaster 2 ajoute encore plus de créativité, de nouvelles options de gestion et des fonctionnalités sociales étendues. Mais surtout, suite à un véritable plébiscite, nous avons intégré les parcs aquatiques !

Présentation des parcs aquatiques

Dans notre première Plongée en profondeur, une version de développement du jeu nous a permis de découvrir en détail un parc aquatique ultradynamique et nous avons vu que les visiteurs appréciaient autant l'eau que le soleil. Ce parc dévoile les possibilités offertes par Planet Coaster 2 de combiner parcs aquatiques et montagnes russes, tout en présentant quelques-uns des toboggans et piscines que vous pouvez créer.

Les piscines sont faciles à construire avec le nouvel outil dédié, qui vous permet de placer des formes géométriques ou personnalisées afin de créer l'espace aquatique idéal pour les visiteurs. Grâce à ces outils intuitifs, la construction d'une nouvelle piscine s'effectue rapidement et sans difficulté, qu'il s'agisse d'un rectangle classique ou de l'élément esthétique central de votre parc.

Visibles en arrière-plan, les toboggans ont été construits pièce par pièce, comme les montagnes russes que l'on distingue plus loin. Cette construction flexible, un élément après l'autre, permet de conserver une maîtrise créative totale, puisque vous pouvez choisir l'aspect et le fonctionnement exacts de chaque toboggan. Comme pour les autres attractions, vous devrez trouver le juste équilibre entre l'enthousiasme, la peur et la nausée de vos visiteurs afin qu'ils profitent au maximum de leurs descentes.

Les toboggans peuvent être personnalisés à l'aide de différents éléments de départ, dont la chute verticale présentée dans Plongée en profondeur. C'est par là que les visiteurs entrent dans le toboggan avant de dévaler la pente à toute vitesse jusqu'au bassin en contrebas ! L'apparence des toboggans peut elle aussi être retouchée en ajoutant des sections transparentes, des motifs ou des couleurs éclatantes.

L'intégration de l'eau dans Planet Coaster 2 a constitué un défi passionnant pour notre équipe de développement. Nous nous sommes efforcés d'imaginer les outils qui vous permettront de créer d'authentiques parcs aquatiques, tout en veillant à ce que l'eau elle-même présente une esthétique parfaite, que vos visiteurs descendent un toboggan ou plongent depuis le bord de la piscine.

Nous avons donc inclus des outils pour vous aider à rendre l'eau visuellement attirante pour vos visiteurs, que vous recherchiez le bleu limpide de vos rêves ou une couleur plus inhabituelle.

Bien entendu, dans Planet Coaster 2, les attractions aquatiques ne se limitent pas aux simples toboggans standard. Comme nous l'avons vu dans la Plongée en profondeur, nous proposerons aussi d'autres attractions aquatiques, dont des radeaux pour six personnes, des descentes avec trou central, des sphères et des boomerangs, tous inspirés d'attractions réelles.

Et vous n'avez pas tout vu ! Il reste encore un large éventail de toboggans, de descentes et d'attractions à découvrir. Patience ! Nous vous en présenterons d'autres d'ici la sortie de Planet Coaster 2, cet automne.

La personnalisation dans Planet Coaster 2

Dans notre Plongée en profondeur, nous avons également présenté les nouveaux outils et options de personnalisation à venir dans Planet Coaster 2. Ils vous permettront de créer très rapidement de nouveaux modèles et de concrétiser votre vision créative.

Grâce aux nouveaux outils de personnalisation, vous pourrez ajouter directement des éléments d'environnement et des plans à vos attractions, et même les synchroniser avec les pièces mobiles. Cette possibilité de synchroniser les mouvements des décorations avec ceux des attractions renforce considérablement le dynamisme et l'attrait visuel de ces dernières pour vos visiteurs.

Vous disposerez ainsi d'un plus grand contrôle créatif, dans une optique d'approfondissement de la personnalisation et des thématiques des différentes zones de votre parc. Ce faisant, vous pourrez créer des attractions qui, même si elles partagent les mêmes fonctionnalités de base, sont visuellement distinctes. Par exemple, comme nous l'avons montré dans la Plongée en profondeur, il est possible d'ajouter à une attraction Teacups de base des éléments d'environnement de thème aquatique afin de créer une expérience véritablement nautique.

Voilà pourquoi le design de base des attractions est simple : nous avons voulu vous donner un maximum de liberté pour laisser parler votre créativité ! En sélectionnant des couleurs spécifiques et différents éléments d'environnement à placer directement sur les attractions, vous pouvez proposer une thématique spéciale.

Certaines des attractions les plus populaires de Planet Coaster 1 ont ainsi vu leur design épuré afin de vous laisser plus de liberté en matière de décoration et de thématiques. Vous disposez ainsi d'encore plus de possibilités pour placer vos attractions dans le parc, ainsi que d'une flexibilité maximale en ce qui concerne les décorations et l'environnement.

Des motifs prédéfinis (dégradés, stries, damiers, etc.) peuvent également être sélectionnés pour toutes les attractions, toboggans inclus. Pour créer le parc aquatique haut en couleur dont vous avez toujours rêvé.

Dans Planet Coaster 2, les possibilités de personnalisation ne se limitent pas aux manèges : nous avons aussi imaginé des outils pour vous aider à ajouter votre touche aux wagonnets et trains des montagnes russes. Comme indiqué dans la Plongée en profondeur, en ajoutant quelques éléments d'environnement aux wagonnets de l'attraction Whirlpool, vous pourrez leur donner rapidement une sympathique thématique aquatique. Il n'est d'ailleurs pas indispensable de placer manuellement chaque élément de décoration. Des options de miroir et de jumelage permettent, dans un souci d'homogénéité thématique, de les appliquer rapidement sur plusieurs trains et wagonnets.

Nous sommes impatients de voir ce que notre merveilleuse communauté saura faire de tous ces outils créatifs avec du temps et un peu d'imagination !

Fonctionnalités de gestion supplémentaires

L'intégration des parcs aquatiques à Planet Coaster 2 s'accompagne bien entendu de tout un cortège d'ajouts et de nouvelles fonctionnalités de gestion. La gestion d'un parc aquatique est en effet très différente de celle d'un parc d'attractions et impose de nouvelles obligations dont vous devez absolument avoir conscience !

De nouveaux types d'employés voient le jour, notamment les surveillants chargés d'assurer la sécurité des visiteurs dans les piscines. Ils gèreront leur poste de travail et surveilleront les visiteurs afin de garantir que tout se passe bien. À vous de vous assurer que vous possédez un nombre suffisant de surveillants et qu'ils disposent d'une bonne vue sur vos piscines.

Dans le cadre d'un parc aquatique, les vestiaires sont également très importants. Les visiteurs devront avoir accès à un nombre suffisant de vestiaires pour pouvoir enfiler leur maillot ou se changer afin de profiter du reste du parc.

Quant aux systèmes de filtration d'eau des piscines et toboggans, vous devrez les gérer avec précaution afin de garantir la propreté et la sécurité de l'eau pour vos visiteurs.

Les parcs aquatiques vous offrent de nouvelles opportunités économiques : par exemple, l'achat par vos visiteurs de passes piscine permet de monétiser l'accès aux piscines et de maximiser la trésorerie de votre parc.

Dans notre première Plongée en profondeur, nous avons présenté Splash Emporium, où les visiteurs peuvent acheter des éléments gonflables à utiliser dans les piscines (matelas pneumatiques, bouées, etc.). À vous de déterminer le juste prix pour ces produits, qui doit rester attractif pour vos visiteurs tout en vous permettant de réaliser suffisamment de bénéfices pour que votre parc tourne à plein régime.

Les fonctionnalités de gestion étendues ne sont pas limitées aux parcs aquatiques. Montagnes russes et attractions fonctionnant désormais à l'électricité, vous devez veiller à ce qu'elles disposent d'une alimentation suffisante. Ces systèmes électriques doivent également être entretenus par des employés chargés de veiller à ce que tout fonctionne correctement.

Sans ses visiteurs, un parc n'est rien. Dans Planet Coaster 2, nous avons apporté de nombreuses modifications aux visiteurs : ils présentent désormais bien plus de diversité et de variété dans leur apparence, et disposent de nouveaux moyens d'exprimer leur avis sur votre parc, bon ou mauvais. Par exemple, les visiteurs signaleront immédiatement si l'attraction dont ils viennent de faire l'expérience était trop dynamique, trop effrayante ou leur a retourné l'estomac.

Ils sont également affectés par un plus grand nombre de facteurs, comme la météo. Ils sont par exemple susceptibles de subir un coup de soleil en s'amusant dans les parcs aquatiques par temps chaud. Vous devrez donc gérer soigneusement votre parc afin qu'ils aient accès à de la crème solaire, tout en veillant à ménager suffisamment de coins ombragés pour les protéger du soleil.

Vous pouvez également adopter une vue subjective sur les montagnes russes et les attractions afin de découvrir votre parc à travers les yeux de vos visiteurs. La vue subjective est disponible sur tous les manèges et toboggans, y compris les grandes attractions aquatiques pour 6 personnes.

Ce ne sont là que quelques exemples des ajouts aux fonctionnalités de gestion à venir dans Planet Coaster 2. Il reste encore énormément de choses à découvrir. Vous aurez certainement de quoi vous occuper, entre les besoins d'alimentation en eau des attractions, la gestion des surveillants et la présence de nouveaux animateurs chargés d'assurer la satisfaction de vos visiteurs !