PlayAzur Festival 2023 : GAMERGEN sera de la partie avec deux stands dédiés à la VR et la XR !

GAMERGEN.COM est de retour au Festival PlayAzur 2023 !





Il sera possible d'expérimenter diverses animations de « Réalité Virtuelle et de Réalité Mixte » sur nos deux stands spécialement dédiés. Les activités prévues incluent une zone de simulation équipée d'un simulateur de voiture monté sur vérins et d'un kayak, une zone « Veste Haptique » avec la veste Skinetic, ainsi qu'une zone « Spatial Ops » qui est un laser game virtuel en réalité mixte et free roaming (déplacements réels). Il y aura également une zone « découverte et jeux » dotée de plusieurs casques VR pour vous transporter dans le métavers et un PlayStation VR2 sera également disponible.

Voici ce que vous pourrez découvrir ou redécouvrir :

Espace « Simulation » :

L’espace simulation vous permettra de vous mettre en scène dans des simulateurs de kayak ainsi que de voiture sur vérins. Ces simulateurs vous feront ressentir les accélérations, les freinages, les chocs ainsi que les vibrations du moteur. Un PlayStation VR 2 sera de la partie.



Espace « Vestes Haptiques » :

L’espace réalité virtuelle, c’est aussi pouvoir ressentir ce qu’il se passe. Pour cela, des vestes à retour haptique seront disponibles, dont la veste française Skinetic qui n'est pas encore accessible au grand public.





Plusieurs casques VR seront à votre disposition pour découvrir le métavers au travers de jeux ou du contenu multimédia.





En chaussant un casque de réalité virtuelle, les joueurs plongent dans un champ de bataille urbain, notre stand, où la réalité et le virtuel vont se mélanger. Jouable en Free For All (chacun pour soi) ou en équipe pour du Capture the Flag (capture du drapeau) ou de la Domination (jusqu’à trois espaces à garder le plus longtemps possible pendant une partie), il faut se déplacer physiquement au sein de la carte - comme vous le feriez lors d'une vraie partie de paintball - pour toucher ses adversaires, se cacher derrière des murs ou des objets afin de survivre et de gagner la partie. Ce qui est génial ici, c'est que vous ne combattez pas contre des avatars, mais bel et bien avec les autres joueurs qui apparaissent réellement dans le monde virtuel (principe de la réalité mixte). Nous pourrons accueillir jusqu'à 6 voire 8 joueurs en même temps.





Le festival PlayAzur 2023 aura lieu au Palais des Expositions de Nice les 6 et 7 mai prochains, et ouvrira ses portes de 10h00 à 19h00 le samedi et de 10h00 à 18h00 le dimanche (entrée à 9h30 pour les préventes). Au niveau des tarifs, le prix du billet sur place est de 14 € pour la journée. Vous pouvez profiter d'un tarif plus avantageux via la billetterie en ligne.