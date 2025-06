PlayStation ne compte pas suivre la stratégie multiplateforme de Microsoft avec Xbox

Source: Hideaki Nishino et Hermen Hulst via Sony

La présentation du segment Game & Network Service (G&NS) de Sony détaillant la stratégie de Sony Interactive Entertainment aura été l'occasion d'évoquer de nombreux sujets, d'autant plus avec la session de questions-réponses qui a suivi. C'est désormais devenu presque banal, les exclusivités PS5 first-party des PlayStation Studios finissent par voir le jour sur PC quelques mois ou années plus tard, du moins les jeux solos puisque les productions dites live service sortent en même temps. Avec de nombreuses licences Xbox ayant fait leurs débuts depuis l'an dernier sur la console ou s'apprêtant à y débarquer, dont Gears of War: Reloaded, bon nombre de joueurs voient désormais Microsoft davantage comme un éditeur tiers qu'un constructeur. Cette tendance du multiplateforme est d'ailleurs assez forte au sein de l'industrie en général. Il a donc été demandé de quelle manière la valeur des consoles PlayStation allait être protégée.

Le président de SIE Hideaki Nishino a alors déclaré la chose suivante :

L'expérience PlayStation ne se limite pas à la console de jeu ni au contenu. C'est une expérience et une communauté qui partagent un même enthousiasme. Depuis plus de 30 ans, nous nous engageons à être le meilleur endroit pour jouer et publier, ce qui nous a permis de créer une communauté dédiée de 124 millions de joueurs et un réseau inestimable de plus de 4 000 créateurs. Elle est conçue pour offrir une expérience de jeu immédiate, immersive et accessible. Nous y parvenons de manière totalement intégrée, de la conception à la fabrication du cahier des charges, des puces au système de gestion, et nous continuons à rechercher des moyens innovants d'élargir notre portée et de proposer notre contenu et nos services aux joueurs. La raison d'être de la console PlayStation est qu'elle reste le meilleur endroit pour jouer et continue de croître à mesure que nous progressons et élargissons notre champ d'action.

Hermen Hulst, CEO du Studio Business Group, a ensuite poursuivi. Malgré les portages sur PC comme The Last of Us Part II Remastered pour citer l'un des plus récents, voire Switch dans le cas de LEGO Horizon Adventures, c'est une vision assez conservative qui continue de guider SIE, de quoi rassurer les joueurs.

Vous avez tout à fait raison : nous explorons constamment de nouvelles façons pour les joueurs d'interagir avec leurs franchises. Il est important de comprendre que nous accordons une grande importance à la sortie de nos franchises hors console pour toucher de nouveaux publics, et que nous adoptons une approche très mesurée et réfléchie. Nos titres phares, en particulier en mode solo, sont un véritable élément différenciant. L'atout de la PlayStation, je dirais, réside dans la mise en avant des performances et de la qualité du matériel. Nous voulons donc garantir aux joueurs la meilleure expérience possible avec ces titres. Nous réfléchissons attentivement à la manière dont nous les amenons aux autres plateformes.

Enfin, il a été demandé par les investisseurs si l'hypothèse de Microsoft s'éloignant du marché des consoles était une bonne ou mauvaise chose pour PlayStation. Vous vous en doutez, Hideaki Nishino n'allait pas répondre frontalement par l'affirmative et a surtout réaffirmé la position de SIE.

Nous pensons que la concurrence dans ce secteur est saine et nous pousse à innover. De nombreux acteurs, ensemble, stimulent l'industrie du jeu vidéo, et même si de nouveaux modèles d'engagement sont à l'étude, nous pensons que c'est une bonne chose. Cependant, comme je l'ai mentionné précédemment, nous sommes confiants et engagés dans notre stratégie actuelle, et il n'est pas urgent de changer de cap.

Pour le moment, aucun changement de cap n'est donc prévu, de quoi conforter les joueurs à se procurer une PS5 s'ils veulent profiter rapidement des rares grosses exclusivités prévues à l'avenir, dont Ghost of Yōtei le 2 octobre prochain.

