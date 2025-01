PlayStation veut que vous utilisiez un compte PSN sur PC, mais change son approche en jouant désormais la carte de la séduction

Il s'est fait discret, mais c'est ce jeudi que Marvel's Spider-Man 2 va faire ses débuts sur PC, aussi bien via Steam que l'Epic Games Store. Depuis plusieurs années maintenant, Sony Interactive Entertainment n'hésite en effet plus à sortir ses productions first-party sur ordinateur, bien qu'en dehors des titres live service, les joueurs doivent patienter des mois voire années avant d'en profiter. Depuis l'an dernier, avec la sortie de Ghost of Tsushima Director's Cut, une nouveauté pas spécialement bien reçue a vu le jour sur la plateforme, l'introduction du compte PSN (et des Trophées allant avec). Non obligatoire au départ, sauf pour les expériences multijoueurs, la donne a vite changé puisque même des jeux solos en requiert un désormais et la grosse polémique liée à Helldivers 2 n'a rien changé au final. Eh bien, il y a du changement dans l'air, qui va faire plaisir, puisque SIE tente à présent une nouvelle approche.

À partir du lancement de Marvel's Spider-Man 2, les gros jeux solos PlayStation ne demanderont plus obligatoirement un compte PSN, qui va donc redevenir facultatif comme à ses débuts sur PC l'an dernier. Le futur portage de The Last of Us Part II Remastered prévu en avril est également concerné, mais aussi l'encore récent Horizon Zero Dawn Remastered et God of War Ragnarök.

En revanche, la firme japonaise est maligne, puisqu'elle va en parallèle offrir des récompenses aux joueurs qui décideront tout de même d'utiliser un compte PSN, en plus des Trophées. Cela prendra globalement la forme d'éléments cosmétiques, comme révélé sur le PlayStation Blog :

Marvel's Spider-Man 2 - Débloque en avance les tenues Spider-Man 2099 noire et Miles Morales 2099.

- Débloque en avance les tenues Spider-Man 2099 noire et Miles Morales 2099. God of War Ragnarök - Obtenez l'accès au set d'Armure de l'ours noir dans le premier coffre d'objets perdus dans le Royaume entre les Royaumes (précédemment uniquement accessible dans une partie en New Game+) et un pack de ressources (500 AH et 250 XP).

- Obtenez l'accès au set d'Armure de l'ours noir dans le premier coffre d'objets perdus dans le Royaume entre les Royaumes (précédemment uniquement accessible dans une partie en New Game+) et un pack de ressources (500 AH et 250 XP). The Last of Us Part II Remastered - 50 points supplémentaires pour activer les fonctionnalités bonus et débloquer la veste de Jordan d'Intergalactic: The Heretic Prophet en tant que skin pour Ellie.

- 50 points supplémentaires pour activer les fonctionnalités bonus et débloquer la veste de Jordan d'Intergalactic: The Heretic Prophet en tant que skin pour Ellie. Horizon Zero Dawn Remastered - Donne accès à la tenue Nora Valiant.

Bon, en dehors de l'apparence de l'héroïne du prochain jeu de Naughty Dog, tout le reste peut être obtenu simplement en jouant, alors difficile d'y voir un quelconque intérêt. Et à l'inverse, si cette skin pour Ellie n'est pas disponible à l'avenir pour les joueurs sur PS5, cela risque d'en énerver plus d'un. Bref, cette initiative risque de ne pas plaire à grand monde et ressemble davantage à une mesure prise dans la précipitation pour tenter de continuer à faire gonfler les chiffres du PSN sans impacter les ventes.

Vous pouvez vous procurer les jeux PlayStation sur PC à moindre coût chez Gamesplanet.

Lire aussi : Sony Interactive Entertainment se trouve un nouveau président alors que de nombreux changements ont lieu au sein de la direction de Sony