PlayStation Now : les jeux de février 2021 dévoilés

Les nouveautés pour les membres PlayStation Plus viennent de faire leur apparition et pour ne pas changer, c'est le PlayStation Now qui voit également son catalogue être enrichi de quelques titres, certains restant temporairement et d'autres amenés à rester indéfiniment sauf indication contraire. Le mois de janvier avait été plutôt généreux et varié, qu'en est-il de février ?

Avant le lancement de sa suite, les joueurs vont donc pouvoir découvrir le jeu d'horreur Little Nightmares. Du reste, voici la liste complète, dans laquelle se glisse à nouveau le jeu de catch de 2K, qui restera finalement un peu plus longtemps :

Call of Duty: Black Ops III - Jusqu'au 29 avril

WWE 2K Battlegrounds - Jusqu'au 2 août

Detroit: Become Human

Hotline Miami 2: Wrong Number

Darksiders Genesis

Little Nightmares - Disponible pendant 6 mois minimum

Dead Cells, Hitman 2 et The Evil Within quittent de leur côté le service. Si vous n'êtes pas encore abonné, sachez qu'un mois de PS Now coûte 9,99 €, tandis que l'année est facturée 59,99 €, Amazon vendant des cartes si vous ne souhaitez pas passer par le PlayStation Store.