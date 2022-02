PlayStation Plus : l’accès au multijoueur gratuit pour tous ce week-end

Le PlayStation Plus, ce n’est pas que des jeux gratuits chaque mois. C’est aussi le moyen de profiter de la majorité des modes multijoueurs des expériences PS4 et PS5, hors free-to-play. Alors pour séduire ceux qui n’ont pas encore craqué pour ce service, Sony Interactive Entertainment organise régulièrement des week-ends d’accès au multijoueur gratuit.

Ce sera encore le cas de ce samedi 12 février à 00h01 jusqu’au lundi 14 à 23h59. Le choix des dates n’est pas innocent, il s’agit bel et bien d’une opération autour de la Saint-Valentin, histoire de « partager notre amour du multijoueur » en cette fête des amoureux. Si votre âme sœur est actuellement loin de vous, vous pourrez d’ailleurs en profiter pour jouer avec elle sans souscription au service.

Et si cette approche des modes en ligne vous plaît, le PlayStation Plus coûte toujours 59,99 € par an.

