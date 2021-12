PS4 et PS5 : un week-end d'accès au multijoueur gratuit sans PlayStation Plus avant Noël

Si les free-to-play ne demandent pas d'abonnement particulier pour être joués en ligne, tous les tiers payants requièrent une souscription au PlayStation Plus pour accéder à leur pan multijoueur. Beaucoup de joueurs ont donc des jeux dans leur ludothèque dont ils n'ont jamais essayé les parties à plusieurs.

Sony Interactive Entertainment va leur donner une occasion d'essayer les modes multijoueurs de leurs jeux favoris sans payer pendant quelques jours. Il organise un week-end de multijoueur en ligne gratuit du samedi 18 décembre à 00h01 au dimanche 19 décembre à 23h59, sur PS4 et PS5 donc. Le constructeur nous conseille de nous intéresser aux parties de FIFA 22, GTA V et Call of Duty: Vanguard : le Multijoueur de ce dernier est d'ailleurs gratuit sans nécessité de posséder une copie du jeu du 16 au 21, alors vous n'avez aucun prétexte pour passer à côté.

Et si l'opération vous fait craquer, c'est le moment de céder au PS+. L'abonnement de 12 mois est à seulement 29,99 € sur le PlayStation Store jusqu'au 19 décembre à 23h59 pour les nouveaux clients, une offre difficilement refusable...