PlayStation Plus japonais : les jeux de février 2020 dévoilés

Après l'Occident, Sony Interactive Entertainment dévoile les offres du PlayStation Plus japonais. Quoi de neuf pour le mois de février ? Eh bien, les joueurs de l'Est pourront mettre la main sur les mêmes titres que nous, à savoir le sympathique Les Sims 4 et le déjanté Firewall Zero Hour Value Selection.

Et BioShock: The Collection ? Les abonnés peuvent l'acheter à 100 ¥ (environ 80 centimes d'euro). Pourquoi le vendre ? Car si le joueur décide d’arrêter son abonnement, il pourra garder la compilation ; le genre de campagne que nous aimerions voir par chez nous...

Si vous faites partie du club PS+ japonais, notez que vous avez jusqu'au 2 mars 2020 pour télécharger ces productions.