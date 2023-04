PlayStation Plus : un nouveau titre à venir en day one dans le Catalogue des Jeux en mai 2023 !

Il y a décidément de plus en plus de titres proposés en day one aux abonnés PlayStation Plus. Après Meet your Maker disponible via les offres mensuelles en avril et Tchia via le Catalogue des Jeux en mars, un autre jeu prévoit d'être intégré au catalogue des PlayStation Plus Extra et Premium le mois prochain.



Il s'agit de Humanity, le jeu d'action et de réflexion où un shiba dirige une étrange foule humaine développé par that Ltd. en collaboration avec Enhance Games (Rez Infinite, Tetris Effect). Une bande-annonce totalement décalée et un article du PlayStation Blog viennent en effet de fixer sa date de sortie au 16 mai 2023 sur PC, PS4 et PS5, lui qui sera compatible PSVR et PSVR2, et donc de préciser qu'il serait ajouté au Catalogue des Jeux dès son lancement. Si vous ne saisissez pas encore trop son concept, le producteur exécutif Mark MacDonald l'a décrit en ces termes.

Préparez-vous pour un 16 mai d’anthologie, qui marquera le jour de la sortie de Humanity ! Mieux encore, le jeu sera disponible dès sa sortie via le Catalogue des jeux PlayStation Plus de mai, sans coût supplémentaire pour les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium. Que vous possédiez une PS5 ou une PS4, que vous jouiez uniquement sur PS VR2, PS VR ou même sur un téléviseur, que vous souhaitiez créer vos propres niveaux ou que vous appréciiez les jeux de réflexion et de plateforme, vous avez toutes les raisons d’attendre le 16 mai avec impatience. Alors… des questions ? Qu’est-ce que je viens de voir, au juste ?

Nous voulions annoncer la date de sortie de Humanity à travers une bande-annonce qui reflète bien le jeu : drôle, un peu étrange (dans le bon sens du terme !) et avec un adorable petit Shiba Inu. Oh, et plus important : dans la plus pure tradition japonaise. Quoi de mieux que de recréer les campagnes de publicité déjantées et hallucinantes des ères PS1 et PS2 au Japon ? (Si vous ne les avez jamais vues, recherchez-les sur YouTube : vous ne serez pas déçus !) Nous sommes flattés que l’on compare Humanity à des classiques de l’époque, comme Intelligent Cube, Echochrome ou encore Devil Dice (pour ne citer qu’eux), ou même à Katamari Damacy et Parappa the Rapper, qui sont tous des jeux au design unique sortis tout droit du Japon et qui ont su imposer un tout nouveau style. Que vous ayez ou non joué à ces jeux à l’époque ou depuis, nous espérons que vous apprécierez ce même esprit dans Humanity. Le jeu se veut différent et affiche un style soigné, tout en offrant une expérience profonde et enrichissante. Bien, mais de quel type de jeu s’agit-il ?

Dans Humanity, vous contrôlez un Shiba Inu lumineux et devez disposer au sol des ordres à l’intention d’une horde d’humains géante. Faites-les pivoter, sauter, flotter dans les airs, nager, escalader, etc., tout ça pour atteindre l’objectif (ou les objectifs) de chaque niveau. Le jeu introduit ces mécanismes de façon progressive, les combinant entre eux et ajoutant de nouveaux éléments pour corser le défi à mesure que vous progressez. Vous voulez en savoir plus ? N’oubliez pas de visionner la bande-annonce de gameplay que nous avons dévoilée lors du State of Play de février. Mais, pourquoi avoir choisi un chien ?

Eh bien, la vraie question est plutôt pourquoi pas ? L’équipe de développement a testé plusieurs approches, notamment un simple curseur générique ou encore un humain guidant les siens. Mais vu le lien puissant qui unit les hommes aux chiens dans la vraie vie et l’histoire que nous souhaitions raconter, ce choix nous a semblé évident. Si les humains du jeu ont perdu leur libre arbitre, leur esprit et leur âme, qui pourraient-ils bien suivre aveuglément ? Un chien, bien évidemment ! Quand nous avons fait l’essai, tout s’est parfaitement imbriqué. Comment s’appelle le chien ?

Il n’a pas de nom : le Shiba du jeu, c’est vous ! Vous vous réveillez sous les traits d’un Shiba Inu, sans le moindre souvenir de ce qui s’est passé avant, ni même de votre nom. Pourquoi PlayStation Plus Extra et Premium ?

Évidemment, nous voulons qu’un maximum de personnes puissent découvrir les quelque 90 niveaux du mode Histoire solo qu’offre Humanity. Mais tout l’intérêt de lancer un jeu via le Catalogue des jeux PlayStation Plus est que cela garantit un vaste public au contenu créé par les utilisateurs. Un grand nombre de joueurs pourront ainsi créer, partager et jouer dans les niveaux d’autres utilisateurs dès le premier jour ! Waouh, c’est un combat contre un boss ?

Tout à fait. Le mode Histoire de Humanity reprend tous les ingrédients du style action-réflexion, des niveaux d’action constellés de plateformes testant vos réflexes aux énigmes entêtantes qui mettront vos méninges à rude épreuve, entre autres. Le jeu ajoute sans cesse de nouveaux mécanismes et les mêle à ce que vous avez déjà débloqué pour vous proposer un défi constant. Vous ne saurez jamais à quoi vous attendre. Et donc, qu’y a-t-il ensuite ?

Il y a encore beaucoup à dire au sujet de Humanity : la narration du mode Histoire solo, la compatibilité optionnelle avec la VR (avec PS VR2 ou PS VR), les récompenses à débloquer, notre éditeur de niveaux ultra-intuitif, tout ce que les gens ont créé et partagé dans les niveaux d’utilisateurs lors de notre démo limitée dans le temps, etc. Alors, restez à l’écoute pour en savoir plus dans les jours à venir et jusqu’au 16 mai, journée à marquer d’une pierre blanche pour fêter la sortie de Humanity !

Vous pouvez vous abonner au PlayStation Plus Extra pour 99,99 par an : des cartes-cadeaux sont en vente sur Amazon.fr pour vous permettre de remplir votre porte-monnaie afin souscrire à l'offre.

Lire aussi : PlayStation Plus : les nouveautés des Catalogues des Jeux et des Classiques d'avril 2023 dévoilées, 16 titres en vue !