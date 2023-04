PlayStation Plus : les nouveautés des Catalogues des Jeux et des Classiques d'avril 2023 dévoilées, 16 titres en vue !

Vous connaissez la chanson : en plus des Jeux du Mois renouvelés mensuellement pour les abonnés PlayStation Plus Essential et supérieur, il est désormais possible d'opter pour une formule Extra avec un Catalogue des Jeux accessible à tout moment, et Premium ajoutant un Catalogue des Classiques. Il grossit encore régulièrement avec de gros titres, la preuve en était le mois dernier avec 17 ajouts, et ce mois-ci avec 16 autres expériences.

Du côté du Catalogue des Jeux, nous retrouverons ainsi à partir du 18 avril Kena: Bridge of Spirits, DOOM Eternal, Riders Republic, Wolfenstein II: The New Colossus, Slay the Spire, Monster Boy and the Cursed Kingdom, The Evil Within, Wolfenstein: The Old Blood, Bassmaster Fishing, Paradise Killer et Sackboy: A Big Adventure (actuellement offert via les Jeux du Mois). Bethesda sera aussi à l'honneur du côté du Catalogue des Classiques avec les arrivées de Doom, Doom II, Doom 64, Doom 3 et Dishonored: Definitive Edition.

Du côté des départs, Marvel's Spider-Man, Resident Evil et NBA 2K Playgrounds 2 nous diront au revoir le 15 mai, n'oubliez donc pas d'en profiter d'ici là ! Les abonnements Extra et Premium coûtent toujours 99,99 € et 119,99 € par an : vous pouvez y souscrire via des cartes cadeaux pour approvisionner votre compte PlayStation Network via Amazon.fr.