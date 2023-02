Humanity : démo temporaire et date de sortie pour ce jeu chelou où vous guidez des foules vers la lumière avec un Shiba Inu

Autant se l'avouer, Humanity avait déjà l'air très bizarre lors de sa révélation en 2019. Le premier jeu de that Ltd., développé en collaboration avec Enhance Games (Rez Infinite, Tetris Effect, vient d'être remontré à l'occasion du dernier State of Play afin de préciser son concept, ce qui ne le rend pas moins étrange.

Il nous fera ainsi incarner un Shiba Inu dans un monde où les rapports entre chiens et humains ont été inversés. Notre héros canidé devra ainsi guider une foule de personnes vers la lumière dans le cadre d'Épreuves, des niveaux avec obstacles et énigmes à la difficulté et au nombre de quidams croissants, alors qu'un scénario alambiqué se démêlera au fil de notre progression. Et si le principe vous plaît, vous pourrez faire durer le plaisir au-delà de la campagne en créant et partageant vos propres niveaux.

Dans un monde où l’humanité est perdue, sans âme, sans intellect, sans volonté propre, son destin dépend des méninges et de la détermination d’un sauveur unique, vous. … oh, vous ai-je dit que vous étiez un Shiba Inu ? “Un jour, à mon réveil, j’étais un chien…” Les Shiba Inu sont la race de chien la plus populaire du Japon. Leur air innocent et leur personnalité fidèle ont su gagner le cœur de toute une nation depuis des temps immémoriaux, si bien qu’on voit souvent des Japonais promener leur Shiba Inu en ville ou dans les parcs de tout le pays. Cependant, dans ce monde, le rapport entre humains et chiens a été inversé. Découvrez le monde de Humanity. Gameplay Avec la fin du monde, les gens ont perdu leur raison d’être. Vous vous réveillez sous les traits d’un chien et devez guider les gens vers des colonnes de lumière lors d’Épreuves (c’est-à-dire, de niveaux). D’un simple aboiement, vous donnez des ordres à vos humains, auxquels ils obéiront aveuglément malgré les sacrifices nécessaires. Vous pouvez leur indiquer la direction à emprunter, leur demander de sauter, les faire voler dans les airs et même les faire combattre leurs ennemis. Chaque Épreuve comporte son lot de pièges et d’obstacles à base d’eau ou de vent, de montagnes ou de vallées, mais également d’interrupteurs à actionner et d’objets à déplacer. Chacun de ces éléments affecte ou limite les actions des gens, formant ensemble une série d’énigmes redoutables. Pour surmonter les Épreuves et guider les humains, vous devrez compter sur vos méninges ou vos réflexes, et parfois même les deux. De plus, vous serez peut-être gêné par le nombre de personnes pour atteindre votre objectif, le niveau se remplissant littéralement d’humains. Gérer cette foule en temps réel est l’un des éléments les plus intéressants et les plus gratifiants du gameplay de Humanity. Scénario Ce qui vous attend à la fin des Épreuves est… pour le moins inhabituel. Nous aimerions que vous jouiez au jeu pour découvrir l’histoire, mais nous vous dévoilons tout de même un élément pour satisfaire votre curiosité. Voici les Autres. Bien que semblables en apparence aux humains, ils ne suivent pas les mêmes principes. Cependant, les Autres et les gens ont des intérêts communs, qui les mettent en compétition les uns avec les autres… Tenterez-vous d’éviter tout conflit avec les Autres, ou adopterez-vous une approche plus frontale ? Dans ses premiers niveaux, Humanity semble être un jeu d’action et d’énigmes plutôt paisible, mais à mesure que vous progresserez dans l’histoire, vous devrez mener des batailles à grande échelle. Cette évolution de gameplay n’est qu’un des éléments que, nous l’espérons, vous apprécierez. Éditeur de niveaux / Niveaux d’utilisateurs L’Éditeur de niveau de Humanity vous permet de créer vos propres niveaux et de les partager avec des joueurs du monde entier. Bien que facile à utiliser, l’Éditeur de niveaux offre une grande liberté de création. Il propose quasiment la même expérience que nous avons eue en tant que développeurs lorsque nous avons créé les niveaux du jeu ! N’oubliez pas de partager vos créations uniques avec le monde entier. Il nous tarde de voir ce que vous allez imaginer et jusqu’où vos compétences et votre créativité vous mèneront ! Compatible avec PlayStation VR2 Humanity est également compatible avec PS VR2. En VR, le jeu offre un gameplay ludique agrémenté de sensations uniques. C’est comme si vous étiez un géant qui observe un monde fourmillant de détails et de petits personnages. En effet, lorsque nous avons testé Humanity en VR, nous avons pris conscience de l’expérience visuelle que cette technologie pouvait offrir. Nous espérons sincèrement que vous tenterez l’expérience. La démo de Humanity est disponible sur le PlayStation Store dès aujourd’hui. Vous pourrez y jouer pendant un temps limité*. Cette démo comporte quelques niveaux du mode Histoire, des niveaux d’utilisateurs créés par des joueurs du monde entier et notre Éditeur de niveaux. Lancez-vous, testez quelques niveaux ou créez les vôtres. Nous espérons que vous testerez le jeu et que nous vous verrons dans les Épreuves ! *Remarque : la progression relative aux niveaux d’utilisateurs et aux niveaux créés, mis en favoris ou partagés lors de la période de démo ne seront pas transférés vers la version complète du jeu.





Comme vous venez de le lire, Humanity est compatible PlayStation VR, PSVR 2 et Steam VR, et a droit à une démo jouable dès maintenant et jusqu'au 6 mars, pour nous donner un aperçu de 4 Épreuves et de l'éditeur de niveau. La date de sortie précise doit encore être fixée, mais Humanity sortira en mai 2023 sur PC, PS4 et PS5.