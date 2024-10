PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en novembre 2024 dévoilé, avec une nouveauté mortelle en day one

Dernier mercredi du mois oblige, il est temps de découvrir les prochains jeux qui vont être offerts à l'ensemble des abonnés au PlayStation Plus en novembre. Pour octobre, la sélection était pour le moins hétéroclite et avait été introduite lors du dernier State of Play. Cette fois encore, un élément de surprise est de la partie, car si deux des trois jeux sont déjà connus des joueurs, le troisième sera une nouveauté day one le jour de sa sortie et n'avait pas encore été officialisé jusqu'à présent.

Nous retrouvons donc tout d'abord Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, jeu de course avec les voitures miniatures lancé sur la piste il y a un an, et de l'autre Ghostwire: Tokyo que nous avions testé à sa sortie et qui a depuis été amélioré à l'occasion de sa mise à jour Le Fil d'araignée. Quant au troisième titre, il s'agit donc de DEATH NOTE Killer Within, édité par Bandai Namco, dont vous trouverez tous les détails dans notre article dédié.

Ils pourront être ajoutés à votre bibliothèque jusqu'au 3 décembre.

Les sorties du PlayStation Plus pour novembre 2024

WWE 2K24 Jusqu'au 4 novembre

Supports : PS5 et PS4 Dead Space

Jusqu'au 4 novembre

Support : PS5 Doki Doki Literature Club Plus! Jusqu'au 4 novembre

Supports : PS5 et PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour novembre 2024

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged À partir du 5 novembre

Supports : PS5 et PS4 Ghostwire: Tokyo À partir du 5 novembre

Supports : PS5 et PS4 DEATH NOTE Killer Within À partir du 5 novembre

Supports : PS5 et PS4

