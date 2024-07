Du nouveau pour le PlayStation Portal

Pour rappel, le PlayStation Portal est un accessoire portable dédié au Remote Play, une fonctionnalité qui permet de jouer aux jeux de la console de jeu PS5 sur d'autres écrans à distance. Il s'agit plus précisément d'un écran équipé de contrôleurs permettant de se connecter à une PlayStation 5 pour profiter de ses titres depuis d'autres pièces que le simple salon. Il faut bien entendu disposer d'une PS5 et des jeux associés, ainsi que d'une bonne connexion WiFi pour utiliser au mieux le Portal, qui ne sert en finalité qu'à streamer un jeu depuis sa console vers l'écran de l'accessoire.

Avec ce dernier, en WiFi, vous pourrez par exemple ainsi continuer de jouer sur votre PS5 même si quelqu'un d'autre utilise la télévision à laquelle elle est connectée.



Cette "console portable" est dotée d'un écran de 8 pouces Full HD et offre un confort similaire à celui de la manette DualSense avec la présence des gâchettes adaptatives et du retour haptique. Pour l'utiliser, il faut donc déjà avoir une PlayStation 5, le PS Portal étant bien un accessoire et non pas une version portable de la PS5. Une connexion Internet stable et rapide est également impérative. Et pour plus de détails et les dernières informations sur le PlayStation Portal et les consoles PlayStation en général, la plateforme communautaire https://www.weareplaystation.fr/ est une très bonne ressource pour se faire un avis plus détaillé et utiliser au mieux de ses capacités le Portal.

Car en effet, considéré comme inutile et onéreux (220 €), le PS Portal n'a pas été bien accueilli lors de son annonce : les premiers tests ont en effet mis en évidence des problèmes techniques avec une réparabilité quasi nulle, et une puce intégrée qui ne permettait pas vraiment de faire autre chose que du streaming, inutile donc d'envisager un hack du Portal pour déverrouiller des fonctionnalités non prévues. Idem des soucis de latences ont été observés chez certains utilisateurs dues à une bande passante insuffisante, le PS Portal ayant on le rappelle besoin d'une connexion très rapide.

Nous avions nous-mêmes effectué un unboxing du PS Portal et nos premières impressions étaient mitigées :

Si vous avez une console windows, une tablette, cette console n’a pas de sens, sauf si vous avez envie d’avoir un truc facile, posé d’un coin, que vous prenez pour jouer uniquement. L’écran est bon, et le fait d’avoir une DualSense intégrée, c’est vraiment une bonne idée. Le PlayStation Portal fait le job. Le produit est intéressant et facile à utiliser. Si on veut jouer à la console sous cet aspect, on n’a pas besoin de plus, c’est propre.

Toutefois, le succès a tout de même été au rendez-vous et le PS Portal a finalement trouvé sa place dans les foyers de centaines de milliers de joueurs PS5. Selon l'analyste Mat Piscatella de la société Circana sur X, le PlayStation Portal est en effet devenu l'accessoire PS5 le plus vendu aux États-Unis en mai 2024 et également sur l'ensemble de l'année 2024, surpassant ainsi de loin les ventes de toutes les autres manettes, casques VR et accessoires de Sony.

Régulièrement mis à jour, le PS Portal atteint aujourd'hui un nouveau niveau de performance avec le dernier patch 3.0.1 maintenant disponible qui introduit de nouvelles options de connexion et améliore encore la stabilité.

Le PlayStation Portal, qui ne se connectait qu'à des réseaux WiFi, bénéficie en effet désormais d'une compatibilité accrue avec les réseaux publics en 5 GHz afin de profiter des jeux PlayStation 5 dans des conditions optimales. Des améliorations supplémentaires ont également été apportées pour assurer une stabilité générale accrue. Elles visent à corriger certains défauts qui rebutaient de nombreux joueurs, comme la nécessité de connexions robustes et une faible tolérance aux fluctuations même mineures. Bref, des nouveautés qui font certainement continuer à faire progresser les ventes de cet accessoire mal aimé à sa sortie, mais de plus en plus apprécié aujourd'hui.

Et si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la PlayStation 5 en général, cliquez ici pour découvrir l'article Wikipédia détaillé.