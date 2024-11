PlayStation revient sur 30 ans d'histoire de la marque de manière interactive, avec de gros chiffres de ventes au passage

Si l'histoire de PlayStation passe par des figures marquantes comme Shuhei Yoshida, qui vient d'annoncer son départ, c'est avant tout par ses consoles et les jeux sortis dessus que la majeure partie du public s'en souvient. Et justement, la PS1 va souffler sa 30e bougie d'ici quelques jours. Depuis septembre, diverses opérations ont été lancées pour célébrer cet anniversaire, dont les modèles en édition limitée de la PlayStation 30th Anniversary Collection, et une série de concerts orchestraux va même être organisée dès l'année prochaine à travers le monde. Cette semaine, nous découvrons une initiative plus accessible, puisqu'il s'agit d'un site web dédié à l'histoire de la marque, qui revient sur 30 ans de jeux.

Sur ce site, nous retrouvons des données plutôt intéressantes quant au nombre de consoles vendues, dont le chiffre de ventes de la PS2 donné par Jim Ryan en avril dernier et qui faisait déjà débat à l'époque. En effet, les dernières données officielles (sell-in) sont bien moins élevées et alors que la Nintendo Switch continue de se vendre du haut de sa troisième place sur le podium, avec la DS en deuxième position, cela n'avait fait que remettre de l'huile sur le feu auprès de certains joueurs. Quoi qu'il en soit, c'est un sacré palmarès sur trois décennies pour l'ensemble des machines de Sony.

PlayStation - 102 millions d'exemplaires à travers le monde entre 1994 et 2006 (plus de 102,4 millions au 31 mars 2012 selon les données en sell-in).

- 102 millions d'exemplaires à travers le monde entre 1994 et 2006 (plus de 102,4 millions au 31 mars 2012 selon les données en sell-in). PlayStation 2 - 160 millions de consoles vendues dans le monde depuis 2000 (plus de 155 millions au 31 mars 2012 selon les données en sell-in).

- 160 millions de consoles vendues dans le monde depuis 2000 (plus de 155 millions au 31 mars 2012 selon les données en sell-in). PSP - PlayStation Portable - Plus de 76,4 millions au 31 mars 2012 selon les données en sell-in.

- Plus de 76,4 millions au 31 mars 2012 selon les données en sell-in. PlayStation 3 - 87 millions d'exemplaires dans le monde entier (plus de 87,4 millions au 31 mars 2017 selon les données en sell-in).

- 87 millions d'exemplaires dans le monde entier (plus de 87,4 millions au 31 mars 2017 selon les données en sell-in). PlayStation Vita - Chiffres de ventes non divulgués.

- Chiffres de ventes non divulgués. PlayStation 4 - 117 millions d'exemplaires dans le monde (même chiffre au 30 juin 2022 selon les données en sell-in), et reste une console incontournable qui continue de profiter de nouvelles sorties de jeux.

- 117 millions d'exemplaires dans le monde (même chiffre au 30 juin 2022 selon les données en sell-in), et reste une console incontournable qui continue de profiter de nouvelles sorties de jeux. PlayStation VR - 5 millions de ventes au 31 décembre 2019 selon les données sell-through.

- 5 millions de ventes au 31 décembre 2019 selon les données sell-through. PlayStation 5 - 65,5 millions au 30 septembre 2024.

- 65,5 millions au 30 septembre 2024. PlayStation VR 2 - Chiffres de ventes non divulgués.

Les différentes déclinaisons des consoles, les accessoires, jeux cultes, ainsi que l'évolution des manettes sont également à l'honneur. Bref, n'hésitez pas à y faire un tour, que ce soit pour le côté nostalgique ou la découverte de l'héritage de la marque.

