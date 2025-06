PlayStation : Sony n'a pas peur de la Switch 2 de Nintendo !

Comme nous l'avons déjà vu, la présentation du segment Game & Network Service (G&NS) de Sony a été riche en informations, de même que sa session de questions-réponses. Outre une discussion entourant le revirement multiplateforme de Microsoft et la direction maintenue par Sony Interactive Entertainment quant aux jeux first-party de ses PlayStation Studios, il a notamment été fait mention du PlayStation Portal, qui grâce au cloud permet de proposer « l'expérience PlayStation complète » avec des jeux ayant l'air beau même en portable. En effet, le président de SIE Hideaki Nishino a qualifié les smartphones de trop petits pour proposer ses productions en haute qualité. Les appareils mobiles sont d'ailleurs absents de la stratégie de la firme, ce qui explique sans doute pourquoi Neon Koi a été fermé en octobre dernier. Le marché du jeu nomade a également été abordé sous l'angle de la Switch 2, tout juste lancée et qui fait un carton avec un lancement record.

Cette nouvelle console étant plus puissante et les relations entre la firme de Kyoto et les éditeurs tiers au beau fixe, il a été demandé s'il y avait lieu de craindre une rude compétition entre Nintendo et PlayStation. Hideaki Nishino a ainsi répondu la chose suivante :

Nous suivons de près l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble, y compris l'action des autres acteurs du marché. De plus, un catalyseur sur le marché est bénéfique pour l'ensemble du secteur. Comme ils suscitent l'enthousiasme et la demande, il est formidable de voir des acteurs lancer de nouvelles choses.

Cependant, comme je l'ai mentionné précédemment, nous avons une stratégie différenciée. La PlayStation 5 est conçue pour des expériences de jeu immersives, notamment grâce aux fonctionnalités innovantes de la manette DualSense. Nous sommes convaincus que des performances comparables à celles de la PS5 sont nécessaires pour offrir une expérience exceptionnelle sur grand écran, et c'est pourquoi nous proposons une offre unique aux joueurs et aux créateurs de cette génération de consoles.

Cependant, les stratégies des éditeurs s'orientent de plus en plus vers le multiplateforme, permettant à davantage de plateformes d'exécuter le même jeu, ce qui est un atout majeur pour les créateurs. Parmi ces plateformes, notre mission est de rester le meilleur endroit pour jouer et publier. C'est pourquoi nous avons permis à nos créateurs de tirer parti de notre offre et de nos services pour créer des expériences exceptionnelles et uniques pour les joueurs, avec un fort engagement et d'excellentes opportunités de monétisation. Nous avons constamment agi de la sorte, au fur et à mesure de l'évolution du secteur et de la concurrence.

Et bien sûr, les PlayStation Studios et nos franchises jouent un rôle essentiel dans la promotion de l'expérience PlayStation et le renforcement de la relation des joueurs avec nous.