Pokémon a 25 ans, retour sur la saga et tout ce qu'elle a apporté dans une vidéo nostalgique !

Devant Star Wars, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et toutes les autres sagas auxquelles vous pouvez penser, il y a une seule licence qui peut se targuer d'être la plus lucrative de l'histoire. Le roi de la pop culture, c'est Pokémon, qui avait rapporté plus de 60 milliards de dollars en 2018.

Et vous le savez probablement maintenant, nous fêtons ce 27 février les 25 ans de la sortie de Pokémon Version Rouge et Pokémon Version Verte, les tout premiers jeux de la série parus sur GameBoy en 1996 au Japon. Décalage horaire oblige, l'anniversaire est déjà en train d'être fêté sur l'Archipel, et les festivités ont commencé à 00h00 heure locale avec l'ouverture du Pokémon Presents. Et si vous êtes fans de la saga, elle vaut clairement le détour.

La présentation a en effet débuté sur une commémoration de l'historique de la saga, avec un décompte quasi exhaustif des jeux, technologies et initiatives qu'elle a engendrés. Des épisodes canoniques à Pokémon GO, du Cable Link au Jeu de Cartes à Collectionner, des Pokémon Center au jet peint à l'effigie des créatures, des innombrables spin-offs aux films et à l'anime, tout y passe, pour un condensé de nostalgie qui va réjouir plus d'un fan. C'est sûr, Pokémon a marqué toute une génération, et est parti pour encore durer.

La fête continue jusqu'à demain soir, avec un concert de Post Malone à suivre à 1h00 en direct pour clôturer les célébrations du Pokémon Day. Si vous voulez continuer à suivre la saga, vous pouvez précommander New Pokémon Snap pour 49,99 € sur Amazon.fr.