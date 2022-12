Gran Turismo : la saga culte de PlayStation a 25 ans, une vidéo spéciale pour fêter cet anniversaire

Monument des jeux de courses réalistes, Gran Turismo a marqué plusieurs générations d'adeptes du genre. Les fans d'aujourd'hui s'amusent avec Gran Turismo 7 (disponible à partir de 44,99 € sur Amazon.fr), régulièrement mis à jour par Polyphony Digital, titre dont la qualité découle de 25 ans d'expérience de la part du studio japonais.

Gran Turismo premier du nom fêtait en effet cette semaine ses 25 ans, lui qui est paru le 23 décembre 1997 sur PlayStation dans l'Archipel. Kazunori Yamauchi et ses équipes ont célébré ce quart de siècle avec un article du PlayStation Blog, dans lequel le directeur revient sur la génèse de la franchise, ainsi qu'une vidéo commémorative, revenant sur son évolution et le soutien continu de la communauté. Et vu son succès qui dure, la licence exclusive à PlayStation a encore de beaux jours devant elle.

Je suis très heureux de célébrer notre 25ème anniversaire depuis la première sortie d’un titre de la série Gran Turismo.

En 1992, Gran Turismo était le premier projet planifié que j’avais créé, parmi près de 100 autres que j’avais imaginés quand j’ai commencé ma carrière dans cette industrie, alors il représente beaucoup pour moi.

Bien que j’aie commencé à faire des jeux vidéos dès mes 10 ans — en tant que hobby –, je n’avais jamais imaginé en faire une carrière.

J’ai commencé un club de production de films à 14 ans, et je produisais des films, donc quand j’ai rejoins Sony j’espérais créer des produits liés à l’image. Mais le département auquel ils m’ont assigné n’était pas du tout celui auquel je m’attendais.

Il s’agissait d’un département dans lequel la console PlayStation s’apprêtait tout juste à sortir, et c’était un endroit où Kutaragi-san travaillait fiévreusement pour donner vie au concept de la PlayStation.

Cet endroit n’était pas ce que j’avais espéré, mais avec le recul, on peut dire que j’ai eu beaucoup de chance.

J’étais fasciné par les graphismes 3D en temps réel que beaucoup attendaient, et je créais et présentais des plans pour toutes sortes de jeux vidéos, pas seulement des jeux de course mais des RPGs, des jeux d’aventure, des jeux d’action, des jeux d’énigmes, et plus encore.

Résultat, Gran Turismo a pris un format plus “fantaisiste” comme jeu de course dans le “Motor Toon Grand Prix”, devenant l’un des premiers jeux développés en interne pour PlayStation ; mais si un plan pour quelque chose d’autre qu’un jeu de course avait été approuvé, il y a une grande probabilité que je travaillerais sur un autre titre que Gran Turismo aujourd’hui.

Après cela le projet Gran Turismo a commencé en rassemblant une équipe de deux artistes à mi-temps et trois ingénieurs.

De là le nombre de camarades a continuer de grimper pendant plus d’un quart de siècle, et nous sommes aujourd’hui devenus Polyphony Digital, une société qui compte plus de 200 membres dans son équipe.

Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de franchises de jeux vidéos dans le monde qui ont persisté pendant 25 ans avec le même titre et la même équipe.

Les membres fondateurs de la société travaillent toujours d’arrache-pied, et je suis empli de gratitude et de fierté à l’idée que les 200 membres de notre équipe forment une vraie équipe avec la même motivation et le même amour que la société avait en elle à ses débuts.

Au cours des 25 ans écoulés, les ventes cumulées totales pour la série ont atteint et dépassé 90 millions d’exemplaires, au 16 novembre 2022.

Et ce résultat, ce n’est pas quelque chose que nous aurions pu atteindre seuls.

Derrière cette figure de 90 millions d’exemplaires, il y a tous les gens des médias qui ont partagé l’attrait de Gran Turismo avec leurs lecteurs. Il y a les gens de PlayStation qui ont vendu GT pour nous autour du monde avec passion, et il y a le soutien incroyable des revendeurs qui communiquaient directement avec nos usagers.

Je leur dois une immense gratitude, à tous, pour leur soutien.

Et par-dessus tout, je ne remercierai jamais assez les utilisateurs de GT et les gens de la communauté GT qui ont joué à nos nouveaux titres, même ceux qui par moment pouvaient être considérés comme très expérimentaux.

Si nous sommes ici aujourd’hui c’est grâce à tous les gens qui nous ont soutenus.

Je crois que la série des Gran Turismo a toujours recherché la “Beauté”. La beauté des voitures, la beauté des circuits, la beauté de l’éclairage, la beauté de la conduite, la beauté des sons et musiques, et la beauté des graphismes.

La “poursuite de la beauté” est la motivation derrière la création de Gran Turismo.

Nous avons une détermination renouvelée pour continuer notre progrès dans le futur, forts d’un puissant sentiment de détermination.

Nous apprécions tout le soutien que vous nous avez montré au cours des 25 dernières années. Merci.