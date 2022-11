Pokémon Écarlate et Violet : les notes de la presse anglophone

Ils sont presque là ! Pokémon Écarlate et Violet débarquent officiellement demain sur Nintendo Switch, pour nous faire découvrir la nouvelle région de Paldea et ses créatures exclusives. La presse spécialisée a pu tester le jeu en avant-première (notre critique arrive très bientôt) et voici leurs notes et avis.

Globalement, tout le monde est d'accord sur le gros défaut de cette neuvième génération : ses environnements qui manquent de vie et ses nombreux soucis de performance, de la distance d'affichage au crénelage sur de nombreux modèles, gâchent un peu la fête et donnent parfois l'impression d'un jeu non terminé. Mais la nouvelle dynamique insufflée par les 3 parcours de l'histoire principale, l'approche open world plus poussée que jamais, les nouvelles créatures globalement appréciées et son gameplay à mi-chemin entre tradition et modernité (qui aurait pu être plus exigeant sur certains points) ont beaucoup plu, ce qui lui permet d'afficher la jolie note de 77/100 sur Metacritic.

