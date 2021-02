Pokémon Épée et Bouclier : un Salarsen chromatique offert, voici comment le récupérer gratuitement depuis chez vous

Les joueurs attendent désormais de découvrir le prochain RPG majeur de la saga Pokémon, qui selon les rumeurs pourrait être révélé en cette semaine de Pokémon Day et des 25 ans de la saga. D'ici là, Pokémon Épée et Bouclier continuent de cartonner, et The Pokémon Company les soutient avec des évènements ponctuels et des opérations spéciales.

C'est le cas en ce moment, avec une distribution de Pokémon venant fêter la sortie de Destinées Radieuses, la dernière extension en date du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon. Jusqu'au 19 mars, vous pouvez récupérer un Salarsen chromatique de niveau 50, doté du talent Punk Rock et équipé d'un Spray Gorge, qui connaît les attaques Overdrive, Cradovague, Bang Sonique et Monte-Tension.

Comment l'obtenir ? Rien de plus simple, il suffit de se rendre sur le site de Micromania, de se connecter, de remplir quelques informations, et d'attendre patiemment de recevoir son code par mail d'ici quelques jours. Ledit code doit alors être renseigné dans le jeu Switch via la fonction Cadeau Mystère, et le tour est joué ! De quoi vous donner envie de l'ajouter à votre équipe ?

