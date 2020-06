Pokémon Épée et Bouclier : Zeraora annoncé dans les Raids avec une version chromatique à récupérer, la mise à jour 1.2 est disponible

C'est le grand jour pour les joueurs de Pokémon Épée et Bouclier, qui vont enfin pouvoir partir à l'aventure sur Isolarmure dans L'île solitaire de l'Armure, le premier des deux DLC du Pass d'Extension. Nous connaissions déjà tous les éléments nécessaires avant de partir découvrir cette contrée inédite et sa faune locale, et bien plus encore concernant Les Terres Enneigées de la Couronne à venir cet automne, mais le Pokémon Presents avait tout de même son mot à dire sur le sujet.

Pour célébrer le lancement, un Raid Dynamax spécial aura lieu dès aujourd'hui, 17 juin 2020, et ce jusqu'au 28 juin à 23h59. L'adversaire à affronter ne sera autre que le Pokémon fabuleux de la 7G, Zeraora. Non, nous vous arrêtons tout de suite, il ne sera pas possible de le capturer, tout comme Mewtwo plus tôt cette année. En revanche, et cela va vous motiver, si un million de joueurs arrivent à le battre, tout le monde recevra un Zeraora chromatique dans Pokémon HOME ! Et si l'objectif est dépassé, toutes les 100 000 victoires rapporteront un éclat d'Armurium servant dans le dojo présent sur Isolarmure, permettant d'enseigner des capacités à nos compagnons.

Voici comment faire pour récupérer Zeraora lorsqu'il sera disponible (oui, le défi va réussir, le contraire serait fort étonnant), et ce entre le mardi 30 juin à 00h00 et le lundi 6 juillet à 23h59 :

Au moins un million de Dresseurs de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier doivent vaincre Zeraora lors de Raids Dynamax.

Vous avez déposé un Pokémon dans Pokémon HOME ou déplacé un Pokémon depuis Pokémon HOME vers Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier entre le mercredi 17 juin à 15h00 et le lundi 6 juillet à 23h59.

Par ailleurs, après Pokémon HOME qui est passé en version 1.0.1, le rendant compatible avec le contenu inédit du DLC, c'est la mise à jour 1.2 apportant toutes les nouveautés qui peut maintenant être téléchargée.

