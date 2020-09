Pokémon : une bande-annonce pour l'adaptation de l'intrigue d'Épée et Bouclier dans l'anime (Les Voyages)

En attendant que The Pokémon Company et Nintendo se décident enfin à communiquer sur Les Terres Enneigées de la Couronne, deuxième DLC du Pass d'Extension de Pokémon Épée et Bouclier qui nous a déjà emmenés sur Isolarmure en juin dernier, seul l'anime traditionnel nous permet encore de nous replonger dans la région de Galar. En effet, même si cette saison intitulée Les Voyages par chez nous met en scène toutes les zones géographiques déjà connues, elle se concentre par moment sur les terres de la 8G.

Une nouvelle bande-annonce a été diffusée ce dimanche pour un arc spécial qui s'étalera sur quatre semaines dès le 23 octobre et qui retracera les évènements du scénario des derniers jeux en date. Plus précisément, c'est toute l'intrigue avec Zacian, Zamazenta et Éthernatos prendra vie sur nos écrans, clôturant d'une belle manière la première année de diffusion de ce renouveau pour l'adaptation animée. Les deux Pokémon légendaires vont passer à l'action, sans doute aux côtés de Satoshi et Gō, pour contrer les dangereux projets de Shehroz, Liv et Macro Cosmos, que nous avions d'ailleurs déjà pu entendre le doublage dans Ailes du crépuscule. Les formes Gigamax seront pour l'occasion bien nombreuses, avec entre autres ce cher Miaouss qui pourra enfin rivaliser avec Pikachu. En guise de teasing, la toute fin annonce carrément la venue de Mewtwo, espérons que Gō ne le capture pas d'un simple lancer de Poké Ball...

Et si vous vous demandez ce qu'est cette date du 9 octobre, il s'agit simplement du jour où la série va changer de plage horaire pour être diffusée chaque vendredi à 18h55, heure japonaise. Vous pouvez retrouver un autre aperçu de l'actuel anime ci-dessous datant d'août, servant à la promotion des épisodes qui ont depuis été diffusés dans l'Archipel. La même chose avait été faite en avril, comme nous l'avions alors rapporté.

Si vous n'avez toujours pas craqué pour Pokémon Épée, il est toujours disponible à 44,49 € sur Amazon.

Voir aussi : INSOLITE sur Pokémon : un anime Pokétoon façon années 30 avec Baggiguane et Mimiqui