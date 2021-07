Pokémon GO : 5 milliards de dollars en 5 ans et un record déjà battu pour 2021

Depuis 25 ans, la franchise Pokémon fait rêver plusieurs générations, mais elle a connu un sacré regain de popularité en 2016 avec le lancement de Pokémon GO, un jeu mobile en réalité augmentée demandant d'explorer le monde réel pour capturer des monstres de poche et s'affronter dans des arènes.

Pokémon GO célèbre donc en ce moment ses cinq ans, Niantic a préparé de nombreuses festivités pour marquer le coup, et de son côté, Sensor Tower dévoile quelques chiffres intéressants. Selon ses estimations, Pokémon GO a ainsi engendré plus de cinq milliards de dollars depuis sa sortie à l'été 2016 sur iOS et Android. Oui, c'est donc un milliard de dollars par an en moyenne, mais les revenus augmentent d'année en année et le premier semestre 2021 marque déjà un record avec 642 millions de dollars engendrés, une hausse de 34 % par rapport à 2020 sur la même période. Et malgré le COVID-19 et le confinement, le premier semestre dernier était déjà un record pour Pokémon GO.

Sensor Tower entre dans les détails et indique que les États-Unis sont le marché le plus important pour le jeu de Niantic, représentant à eux seuls 1,9 milliard de dollars (36,6 %). Viennent ensuite le Japon (32 %) puis l'Allemagne (5,4 %). La répartition iOS/Android est plutôt égale, avec 2,7 milliards de dollars engendrés via le Google Play Store et 2,4 milliards de dollars sur l'App Store. Pokémon GO a par ailleurs été téléchargé 623 millions de fois, principalement aux États-Unis (115,5 millions), au Brésil et en Inde. Chose intéressante, les téléchargements sur Android représentent 77 % du total (487 millions), contre seulement 23 % sur iOS (144,8 millions).

Le phénomène Pokémon GO est donc loin d'être terminé, Niantic a pour rappel mis à jour les bonus du confinement pour un retour à la normale, et le mois de juillet promet d'être chargé en nouveautés et évènements. Pour compléter l'expérience, vous pouvez retrouver Pokémon : Let's Go, Evoli à 44,99 € sur Amazon.

