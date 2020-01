Pokémon GO : Latias et Latios bientôt de retour pour un week-end de Raids spéciaux

D'abord proposés en exclusivité régionale puis revenus par le biais de Raids, Latias et Latias restent cependant des créatures rares et difficiles à capturer dans Pokémon GO.

Les joueurs vont avoir une nouvelle occasion de les ajouter à leurs Pokédex ou de renforcer leurs meilleurs spécimens en les attrapant à nouveau, grâce à un week-end de Raids spéciaux. Du 24 janvier à 22h00 au 27 janvier à la même heure, les deux Pokémon Éon seront ponctuellement présents dans les Raids 5 Étoiles, laissant une chance aux dresseurs les plus robustes de les affronter puis de les capturer.

Il n'y aura à priori pas d'augmentation du taux d'apparition de leur forme chromatique cette fois. Ce court évènement s'ajoute à la longue liste des festivités prévues par Niantic pour janvier 2020, dans le flux toujours régulier des activités proposées par Pokémon GO.