Pokémon GO : Niantic annonce une série d'évènements dans plusieurs nouvelles villes et fait le point sur 2019

Si Pokémon GO va fêter le Nouvel An lunaire d'ici quelques jours, Niantic voit évidemment à long terme et vient de communiquer sur les évènements bien physiques qui auront lieu à travers le monde au cours du premier semestre 2020. Mais avant ça, la firme de John Hanke a fait le point sur l'impact économique et touristique de ceux de l'an passé sur les villes les ayant accueillis.

Le bilan est plus que positif, avec des revenus estimés à 249 millions de dollars pour l'ensemble des trois villes de Chicago, Montréal et Dortmund.

Pokémon GO Festival 2019 de Chicago 120 millions de dollars de dépenses des joueurs présents dans la ville de Chicago et ses alentours.

Plus de 64 000 dresseurs de Pokémon ont participé à l'évènement sur 4 jours, trois fois plus qu'en 2018.

Les participants ont marché 290 000 km pour attraper plus de 15 millions de Pokémon.

Pokémon GO Festival 2019 de Dortmund Les participants ont dépensé environ 56 millions de dollars dans la ville de Dortmund et la région de la Ruhr.

86 000 dresseurs de Pokémon ont participé à l'évènement sur quatre jours et marché plus 400 000 km.

Plus de 200 000 dresseurs ont joué dans la région de Dortmund tout au long de l'évènement.

Pokémon GO Safari Zone de Montréal Les participants ont dépensé environ 71 millions de dollars dans la ville de Montréal et ses alentours.

39 000 dresseurs de Pokémon venant du monde entier ont participé à l'évènement de trois jours, marchant 166 000 km au total.

Les joueurs sont venus de 60 pays et des six continents habités pour participer.

Autant dire que la société s'en félicite et va donc continuer sur sa lancée en 2020. Michael Steranka, Senior Manager Live Events chez Niantic a ainsi partagé quelques mots :

Poké Ball Plus 39 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 39€. Au cours des sept dernières années, les évènements en direct et dans le monde réel ont été au cœur de l'objectif de Niantic qui consiste à tirer parti de la technologie afin de créer des expériences interactives qui favorisent l'exploration et la découverte, un mode de vie sain et actif ainsi que des amitiés durables. Les évènements réels de grande envergure de Niantic ont eu un impact économique positif réel et évident sur le tourisme, en rassemblant des gens du monde entier pour un week-end d'aventure. Nous avons été incroyablement impressionnés par le nombre et la qualité des inscriptions au programme #NianticLive2020 et, par conséquent, nous sommes ravis d'annoncer l'ajout de Liverpool, Philadelphie et St. Louis à notre calendrier d'évènements en direct en 2020.

Vous venez de le lire, trois nouvelles villes vont donc avoir droit à des évènements dans les jeux de Niantic cette année, et plus particulièrement Pokémon GO lors du premier semestre :

Festival des Lanternes de Taiwan à Taichung du 6-9 février ;

Pokémon GO Safari Zone St. Louis du 27-29 mars - Les billets seront mis en vente à partir du 24 janvier à 15h00 ;

- Les billets seront mis en vente à partir du 24 janvier à 15h00 ; Pokémon GO Safari Zone Liverpool du 17-19 avril - Les billets seront mis en vente le 31 janvier à 9h00 ;

- Les billets seront mis en vente le 31 janvier à 9h00 ; Pokémon GO Safari Zone Philadelphie du 8-10 mai.

Vous pouvez retrouver en pages suivantes des détails sur chaque évènement en direct et une infographie globale concernant tous ceux de Niantic en 2019, prenant également en compte les jeux Harry Potter: Wizards Unite et Ingress.