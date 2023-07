Pokémon GO : la nouvelle fonctionnalité Routes va vous faire sortir des sentiers, Zygarde enfin capturable

Toujours à la recherche de nouvelles idées pour renouveler son concept ou changer notre approche de son gameplay, Pokémon GO avait introduit l'Encens d’aventure quotidienne pour nous inciter à jouer au moins 15 minutes par jour. Place maintenant aux Routes, une fonctionnalité originale pour nous faire sortir des sentiers battus.

L'idée est simple : tous les joueurs peuvent créer et partager une Route, un tracé numérique sur la mappemonde qu'un autre joueur pourra suivre afin de rencontrer des Pokémon différents de ceux habituellement présents sur la carte. Les créatures exclusives à la région seront ainsi plus mises en avant en suivant une Route et nous aurons à ce moment l'occasion d'y collecter des Cellules de Zygarde pour changer la forme de ce Pokémon légendaire, qui peut être capturé dans le cadre d'une Étude spéciale. Des bonus pourront aussi être récupérés sur la route pour le reste de l'aventure.

Dresseur·euse·s, Il est temps d’élargir vos horizons et de partir à l’aventure avec Pokémon GO. Nous sommes ravis d’annoncer le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité, Routes, dès aujourd’hui. Pour célébrer son lancement, nous organisons un tout nouvel évènement : Sortez des sentiers battus. De plus, le Pokémon Équilibre légendaire Zygarde fera son apparition dans Pokémon GO dans l’Étude spéciale De A à Zygarde. Il semblerait que Zygarde ait un lien avec les Routes… Créez une Route Choisissez un PokéStop ou une Arène comme point de départ.

Appuyez sur le bouton d’enregistrement pour délimiter votre Route.

Ajoutez quelques informations sur votre Route, puis soumettez-la pour examen.

Une fois votre Route acceptée, elle devient accessible aux autres Dresseur·euse·s. Explorer une Route Vérifiez l’onglet Route dans le menu À proximité pour voir les Routes aux alentours. Choisissez une Route qui attire votre attention. Suivez la Route et profitez de la vue. Cellules de Zygarde Gardez l’œil ouvert sur les Routes que vous explorez : vous pourriez tomber sur une cellule de Zygarde !

Les Cellules de Zygarde composent Zygarde, le Pokémon Équilibre. Vous pouvez collecter des cellules de Zygarde dans votre Boîte Zygarde et les utiliser pour changer la forme du Pokémon.

Vous pouvez rencontrer Zygarde dans l’Étude spéciale De A à Zygarde. Bonus d’exploration des Routes Qu’est-ce qu’une aventure sans trésors ? Vous trouverez des bonus à profusion sur les différentes Routes. Sortez des sentiers battus Du vendredi 21 juillet à 10h00 au lundi 24 juillet 2023 à 20h00 (heure locale) Laissez la communauté Pokémon GO vous guider à travers le monde. Créez un parcours pour montrer les plus belles vues de votre ville ou suivez le chemin des Dresseur·euse·s à proximité pour découvrir leurs endroits préférés. Les Routes sont mises à votre disposition pour encore plus d’aventures sur Pokémon GO ! Rendez-vous sur la page Routes pour en savoir plus. Apparition de Pokémon Zygarde, le Pokémon Équilibre légendaire, fera bientôt son apparition dans Pokémon GO ! Rencontres sauvages Les Pokémon suivants apparaîtront plus fréquemment à l’état sauvage. Vous aurez également plus de chances de rencontrer un Manglouton chromatique. Caninos*

Ponyta*

Doduo*

Ponchiot*

Zébibron*

Manglouton* *Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique ! Œufs Les Pokémon suivants vont éclore dans les Œufs de 7 km. Rocabot

Rongourmand

Hexadron *Avec un peu de chance, vous pourriez faire éclore un Pokémon Chromatique ! Bonus d’évènement Distance diminuée d’un tiers pour gagner un Bonbon Copain à l’exploration de Routes avec un·e ami·e.

Plus de chances de rencontrer un Manglouton chromatique. Rencontres de missions d’Étude de terrain Vous pourrez rencontrer les Pokémon suivants lorsque vous aurez terminé des missions d’Étude de terrain. Manglouton Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique ! Étude spéciale Rencontrez Zygarde dans l’Étude spéciale De A à Zygarde.

Une fonctionnalité de plus pour Pokémon GO

