Pokémon GO fête ses 7 ans avec des évènements et des récompenses

Pokémon GO s'apprête à célébrer son septième anniversaire, un évènement à ne pas louper pour tous les fans du jeu mobile free-to-play de Niantic. Même si le studio n'est pas au mieux de sa forme, il va fêter l'anniversaire de son jeu phare avec plusieurs évènements à découvrir au fil des jours, avec évidemment des récompenses à la clé.

Le 7e anniversaire de Pokémon GO sera célébré du 6 au 12 juillet, avec des Pokémon costumés de chapeau de fête, même en version chromatique, et les joueurs pourront aussi retrouver l'Étude magistrale pour rencontrer Mew shiny. Voici le programme :

7ᵉ anniversaire de Pokémon GO



Du jeudi 6 juillet 2023 à 10h00 au mercredi 12 juillet 2023 à 20 h 00 (heure locale)

Débuts sur Pokémon

De nouveaux Pokémon costumés apparaîtront lors de cet évènement !

Carabaffe coiffé d’un chapeau de fête



Tortank coiffé d’un chapeau de fête*



*Vous pouvez utiliser les Bonbons de Carapuce pour faire évoluer Carapuce coiffé d’un chapeau de fête en Carabaffe, puis en Tortank qui garderont tous deux leur chapeau de fête.

Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique !

Bonus d’évènement

Probabilité augmentée de devenir des Amis Chanceux.

Probabilité augmentée d’obtenir des Pokémon Chanceux grâce aux échanges.

Probabilité de trouver 7,77 Pièces Mordudor (ou plus) en faisant tourner un PokéStop avec un Module Leurre Doré.

En plus de ce qui a été dit plus haut, chaque jour de la fête du 7ᵉ anniversaire bénéficiera de son propre bonus unique !

Ces bonus seront disponibles à partir de minuit jusqu’à 11h59 (heure locale) chaque jour.

6 juillet : PX ×2 pour chaque capture de Pokémon.

7 juillet : Poussière Étoile ×2 pour chaque capture de Pokémon.

8 juillet : Bonbon ×2 pour chaque capture de Pokémon.

9 juillet : Distance d’éclosion divisée par 2 lorsque les Œufs sont placés dans un Incubateur ce jour-là.

10 juillet : les niveaux d’amitié augmenteront 2 fois plus rapidement.

11 juillet : Bonbon ×2 pour chaque transfert de Pokémon.

12 juillet : PX ×2 pour chaque Pokémon évolué.

Rencontres sauvages

Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent à l’état sauvage.

Carapuce coiffé d’un chapeau de fête

Pikachu coiffé d’un gâteau

Miaouss

Ponyta

Togedemaru

Certain·e·s Dresseur·se·s pourront même rencontrer les Pokémon suivants !

Ponyta de Galar

Absol

Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent certains jours.

6 juillet

Bulbizarre coiffé d’un chapeau de fête

Salamèche coiffé d’un chapeau de fête

Carapuce coiffé d’un chapeau de fête

7 juillet

Germignon

Héricendre

Kaiminus

8 juillet

Arcko

Poussifeu

Gobou

9 juillet

Tortipouss

Ouisticram

Tiplouf

10 juillet



Vipélierre

Gruikui

Moustillon

11 juillet

Marisson

Feunnec

Grenousse

12 juillet



Brindibou

Flamiaou

Otaquin

Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique !

Raids

Les Pokémon suivants apparaîtront lors de Raids.

Raids une étoile

Bulbizarre coiffé d’un chapeau de fête

Salamèche coiffé d’un chapeau de fête

Carapuce coiffé d’un chapeau de fête

Pikachu coiffé d’un gâteau

Raids trois étoiles

Magnéton

Lokhlass

Pyroli

Ronflex

Phogleur

Raids cinq étoiles



Artikodin

Électhor

Sulfura

Méga-Raids



Méga-Tortank

Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique !

Rencontres de missions d’Étude de terrain

Des tâches d’Étude de terrain sur le thème de l’anniversaire seront disponibles.

Terminez-les pour remporter des rencontres avec les premiers partenaires Pokémon tels que Bulbizarre, Héricendre, Gobou et d’autres.

Certaines tâches d’Étude de terrain attribueront aussi de la Méga-Énergie aux Pokémon suivants :

Florizarre

Dracaufeu

Tortank

Jungko

Braségali

Laggron

Étude ponctuelle

Pour 2,00 $ (ou le prix équivalent dans votre monnaie locale), vous aurez accès à l’Étude ponctuelle exclusive*.

Terminez les tâches de l’Étude de l’évènement, comme faire éclore sept Œufs ou faire évoluer sept Pokémon pour recevoir ce qui suit :

* Incubateur ×1

* Super-Incubateur ×1

* Passe de combat Premium ×1

* Œuf Chance ×1

* Radar Rocket ×1

* Morceau d’Étoile ×1

* Encens ×1

* 77,777 PX

* Une rencontre avec Pikachu coiffé d’un chapeau de fête

IMPORTANT : Veuillez noter que les Études ponctuelles expirent. Les tâches qui y sont associées doivent être terminées et leurs récompenses réclamées avant le mercredi 12 juillet 2023 à 20h00 (heure locale).

Les Dresseur·euse·s pourront acheter et offrir des billets pour tous leurs amis Pokémon GO ayant atteint au moins le Niveau d’amitié Grands Amis. Veuillez noter que les achats, y compris ceux effectués pour d’autres Dresseur·euse·s, ne sont pas remboursables (sous réserve de la loi applicable et des exceptions énoncées dans les Conditions d’utilisation). Les billets ne peuvent pas être achetés avec des Poképièces.

*Les billets pour l’Étude ponctuelle de la fête du 7ᵉ anniversaire seront disponibles dans la boutique en jeu uniquement jusqu’au 11 juillet 2023 à 20h00 (heure locale).

Mew et vous





Pour 5,00 US $ (ou le prix équivalent dans votre monnaie locale), vous pourrez obtenir l’Étude magistrale, Tout-en-un nᵒ151.*

Disponible à l’origine pendant le Circuit Pokémon GO : Kanto, nous la rendons encore une fois disponible pour notre fête du 7ᵉ anniversaire. Terminez-là pour rencontrer l’insaisissable Mew chromatique !

Une fois que vous l’aurez acheté, vous aurez accès à une Étude magistrale à terminer sur le long terme.

Les billets pour cette Étude magistrale seront disponibles à l’achat jusqu’au 12 juillet 2023 à 20h00 (heure locale).

Les détenteurs de billet auront accès à l’Étude magistrale durant la fête du 7ᵉ anniversaire. Pour la recevoir, vous devez ouvrir Pokémon GO entre le jeudi 6 juillet 2023 à 10h00 et le mercredi 12 juillet 2023 à 20h00 (heure locale). Une fois que vous l’avez reçue, vous pouvez la terminer à n’importe que moment.

Les Dresseur·euse·s ayant déjà reçu cette Étude magistrale pourront aussi bénéficier des bonus suivants pour la durée de notre évènement.

Durée de l’Encens doublée

Durée de l’Encens d’aventure quotidienne doublée

Durée du Module Leurre doublée

Veuillez noter que vous ne pourrez pas offrir ces billets pour l’Étude magistrale à d’autres Dresseur·euse·.

*Les Dresseur·euse·s ayant acheté un billet pour le Circuit Pokémon GO : Kanto ne pourront pas acheter cette Étude magistrale.

Célébrez sept ans de Pokémon GO avec #0007 !

Pour célébrer le 7ᵉ anniversaire de Pokémon GO, une Journée Communauté classique avec Carapuce, le Pokémon #0007 se tiendra le dimanche 9 juillet de 14h00 à 17h00 (heure locale).

Rendez-vous sur cette page pour en savoir plus sur la Journée Communauté classique Carapuce !

Mimantis

Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique !

Nouveaux objets d'avatar et autocollants





Les objets d’avatar suivants seront disponibles à l’achat dans la boutique en jeu pendant cet évènement et le resteront même après la fin de celui-ci.

Ensemble débardeur du 7ᵉ anniversaire

Pantalon du 7ᵉ anniversaire

Vous pourrez obtenir des stickers d’évènement en faisant tourner des PokéStops, en ouvrant des Cadeaux et en les achetant dans la boutique en jeu.

La fête se poursuit dans le Magasin en ligne Pokémon GO !

Besoin d’équipement pour la fête du 7e anniversaire ? Faites un tour dans le magasin en ligne Pokémon GO pour mettre la main sur un Coffret d’Anniversaire exclusif, disponible du 6 au 10 juillet !