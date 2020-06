Pokémon Presents : une nouvelle présentation pour découvrir un « gros projet » à suivre ce mercredi à 15h00 (rediffusion)

Le Pokémon Presents de ce mercredi 17 juin a été le cadre de multiples annonces, avec Pokémon Smile, Pokémon Café Mix, New Pokémon Snap et des mises à jour concernant le duo Épée et Bouclier ainsi que Pokémon GO. Pour autant, Tsunekazu Ishihara avait un one more thing en réserve, à savoir un gros projet qu'il souhaite partager avec les joueurs. Sauf que pour cela, il faudra patienter.

Oui, un autre Pokémon Presents sera diffusé la semaine prochaine, le mercredi 24 juin, sans doute là encore à 15h00. À priori, seul ce jeu mystère devrait être le centre d'attention, reste à savoir de quoi il s'agit. Nous savons déjà qu'une suite à Détective Pikachu est en développement sur Switch, et pourrait donc être qualifiée de la sorte, mais les plus rêveurs penseront évidemment aux tant espérés remakes 4G ou un autre titre de cette ampleur.

Nous mettrons l'article à jour avec le lien de la vidéo et l'horaire exact une fois qu'ils auront été communiqués.

Mise à jour : la présentation aura lieu à 15h00 et vous pourrez la suivre depuis la vidéo ci-dessus. Elle devrait à nouveau durer environ 11 minutes et le compte anglophone parle bien de news au pluriel, attendez-vous à ce que plusieurs jeux soient présentés !

Mise à jour 2 : la rediffusion est disponible, pas trop déçus ?