Pokémon UNITE va bien, la bêta arrive dans un pays francophone

Dans l'optique de toucher encore plus de joueurs, The Pokémon Company prépare actuellement un MOBA en partenariat avec TiMi Studios et Tencent Games. Pokémon UNITE se destine aux Switch et mobiles sous Android et iOS, et officiellement, nous ne savons pas grand-chose de lui. Officieusement en revanche, les informations vont bon train, grâce à des tests privés puis une bêta chinoise sous embargo qui n'ont pas empêché des participants de partager captures et vidéos.

Alors, à quand la sortie ? Malheureusement, ce ne sera pas pour tout de suite. En revanche, une nouvelle phase vient d'être confirmée pour la bêta, à savoir son arrivée au Canada sur le Google Play Store. Elle sera jouable sur Android à partir de mars 2021, et tous les résidents du pays âgés de plus de 16 ans peuvent s'inscrire pour avoir une chance d'y participer, à condition de s'engager à ne rien diffuser et à être prêt à perdre sa progression une fois la version finale lancée.

Le développement de Pokémon UNITE s'est poursuivi depuis la première présentation du jeu, il y a bientôt un an. De nouveaux Pokémon jouables ont été ajoutés, la jouabilité a été modifiée et ajustée, les graphismes améliorés, et plus encore. Cela dit, il reste beaucoup à faire avant de pouvoir vous livrer la meilleure expérience de jeu possible. C'est pourquoi les développeurs se tournent désormais vers les fans de Pokémon afin qu'ils les aident dans ce but. Durant le mois de mars, les joueurs canadiens auront l'occasion de jouer à Pokémon UNITE pour la première fois. Bien que la sortie du jeu soit prévue sur les appareils Apple, Android, ainsi que sur Nintendo Switch, ce bêta-test sera limité aux utilisateurs d'Android. Les Dresseurs et Dresseuses intéressés peuvent se rendre sur la page Pokémon UNITE dans le Google Play Store pour plus d'informations, et pour s'inscrire afin d'avoir une chance de participer. Conditions d'éligibilité : Le bêta-test de Pokémon UNITE n'est disponible qu'aux résidents canadiens.

Tout participant doit être âgé d'au moins 16 ans.

Toute progression sera réinitialisée au terme du bêta-test.

L'enregistrement et la diffusion du gameplay ne sont pas autorisés durant le bêta-test régional. Obtenez toutes les informations concernant le bêta-test de Pokémon UNITE dans le Google Play Store.

Un visuel inédit montrant Dracaufeu et Carchacrok a aussi été diffusé pour nous donner du grain à moudre. Aucune date de sortie à l'horizon, mais qui sait, peut-être que nous en apprendrons plus à l'occasion des 25 ans de Pokémon ?

