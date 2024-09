DRAGON BALL: Sparking! ZERO aura un roster bien plus impressionnant que prévu qui va prendre de la place !

La sortie de DRAGON BALL: Sparking! ZERO approche à grands pas et Bandai Namco a donc logiquement accéléré la cadence de diffusion des bandes-annonces servant à officialiser les membres de son roster. La dernière en date nous a ainsi régalé en dévoilant la présence de pas moins de 15 combattants issus de Dragon Ball GT. Depuis la vidéo de fin janvier, une grille composée de 164 cases se remplissait ainsi lentement et n'a désormais plus que 10 emplacements vides. Cela nous semblait bien peu compte tenu des possibles personnages pouvant encore être inclus de base. Eh bien, il s'agissait juste d'un outil marketing utilisé à bon escient et ne reflétant finalement pas la réalité, car le menu sera bien plus copieux que ça ! La nouvelle ne vient pas directement de l'éditeur, mais de photos circulant notamment sur Reddit et Twitter / X, montrant des jaquettes d'exhibition exposées en magasin.

À l'arrière de ces boîtes, nous pouvons ainsi lire la mention « Plus de 180 personnages ». Cela en fait au moins 16 de plus par rapport à ce que nous pouvions espérer, ce qui est une réelle bonne surprise. Nous ne rentrerons toutefois pas plus dans les détails, mais un leak provenant d'une vidéo de Dengeki Online, qui était à priori mise en privée, montrait carrément tout un tas de personnages non annoncés, de quoi agacer Bandai Namco. L'effet de surprise ne sera donc plus là lors des prochaines vidéos, mais la satisfaction devrait être au rendez-vous à quelques détails près.

La jaquette PS5 nous informe également d'une autre information de taille, à savoir l'espace de stockage requis pour installer la bête, même si cela reste assez confus. Il faudrait donc à priori dédier au moins 100 Go à DRAGON BALL: Sparking! ZERO sur la console de Sony, ce qui est tout de même encore assez rare de nos jours, même un jeu comme Tekken 8 n'en demandant qu'un peu plus de 80 ! Toutefois, les anciennes spécifications sont toujours présentes avec la mention de 65 Go, tandis que le site officiel japonais précise toujours 56 Go. Bref, il va être temps que l'éditeur clarifie ce détail. Espérons juste que tout le contenu de base soit sur le Blu-ray UHD.

La mention d'achats in-game peut quant à elle se référer au simple fait d'acheter le Season Pass sans que cela veuille dire qu'il y aura des microtransactions, mais nous ne sommes jamais à l'abri de mauvaises surprises... Bandai Namco nous l'ayant prouvé avec Tekken 8 et sa boutique ajoutée via une mise à jour.

