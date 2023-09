PREVIEW Dragon’s Dogma 2 : impossible de lâcher la manette…

Comme une envie de promener…





Courant 2012, les possesseurs d’une PS3 et Xbox 360 voient débouler dans les rayons une toute nouvelle licence, Dragon’s Dogma, un jeu d’action explosif qui a su marquer les esprits. Plus de 10 ans après, Capcom a pris la décision de sortir une suite et a profité de l’évènement du moment, le Tokyo Game Show 2023, pour dévoiler un peu plus la bête au public et aux journalistes. De notre côté, nous avons eu la chance d’y jouer une bonne heure, il est temps de vous en parler !

Tout bonnement divin !

Nous sommes devant l’écran et il faut dire que les graphismes ont de quoi émoustiller. C’est beau, c’est bondé de divers éléments, l’image est fine, c’est très plaisant à l’œil. Nous sommes plongés dans un monde ouvert où la faune et la flore règnent en maître, avec des environnements en perpétuel mouvement. Les jeux de lumière, eux, ont su nous mettre une belle claque au visage. Les développeurs ont pensé à tout pour titiller le joueur... Dans une grotte extrêmement sombre, nous progressons à l’aveugle. Des créatures viennent se frotter à nous, une bataille commence. Les étincelles des lames et la magie de nos compagnons illuminent les lieux, c’est époustouflant. En outre, nous y avons joué avec une résolution élevée, ce qui a influencé le framerate. Il peut y avoir de légers ralentissements, pas du tout déranger tellement que l’aventure est prenante, mais nul doute que diverses options visuelles seront accessibles dans les paramètres. Affaire à suivre.

Du côté de la prise en main, il faut assimiler toutes les subtilités et les commandes de notre personnage. En effet, diverses classes sont disponibles, et chaque héros possède son propre gameplay. Nous avons eu accès au Guerrier, au Voleur et à l’Archer. Le premier a des déplacements plutôt lents ; en même temps, il porte une armure vraiment lourde. Ses offensives peuvent manquer de vitesse, mais infligent des dégâts importants aux opposants. Le Voleur, lui, est très rapidement dans les mouvements. Il a la possibilité de grimper sur des ennemis gigantesques pour les déséquilibrer. Sa défense n’est pas terrible, il faut donc souvent esquiver et contre-attaquer pour mettre à terre une créature. Le dernier, l’Archer, est parfait pour défendre ses compagnons à distance. Il peut lancer une ou plusieurs flèches à la fois, et déstabiliser un nuisible pour laisser le champ libre à nos amis. Sincèrement, nous avons adoré le Voleur car il est très agile et vif.

Les dragons n’ont qu’à bien se tenir !





Durant un affrontement, nous pouvons amorcer des offensives légères ou lourdes. Ses assauts peuvent être combinés avec une compétence d’un camarade ; comme de la magie pour obtenir des lames enflammées. En restant appuyer sur une gâchette en même temps, nous pouvons déclencher des attaques dévastatrices. En d'autres termes, le joueur aura le choix pour bien s’amuser.

L’aventure avec un grand A, vivement !

En outre, il y a une partie exploration dans un monde gigantesque à découvrir. Durant nos escapades, nous avons pu croiser des villageois, des monstres, des animaux... Ces phases sont importantes pour trouver des objets et autres ustenciles et équipements, afin de booster les caractéristiques de notre protagoniste : du classique en somme. Pour finir, une barre d’endurance est présente et apporte un brin de challenge durant une mêlée. Notre héros s’essouffle, il faut donc gérer tout ça pour ne pas l’étourdir.

Une question que vous pouvez vous poser : est-ce que l’intelligence artificielle est bonne ? Eh bien oui. Nos acolytes ne semblent pas manquer de neurones, comprennent les vilaines bébêtes environnantes, savent se débrouiller en cas de problème, bref, c’est parfait de prime abord. Rapidement, nous sommes allés dans les options pour basculer le titre en français. De ce que nous avons vu, la traduction est vraiment bonne. Pour ce qui est des musiques, c’est de l’excellence dans nos oreilles. Les notes sont douces et apaisantes pendant que nous traînons des pieds, elles s’enflamment et s’affolent pendant un conflit, et l’épique s’invitent dans nos esgourdes lorsqu’une créature importante fait son entrée. Tout bonnement divin !

Nos premières impressions : Vivement !



Ça a été dur de lâcher la manette. Pour être franc, nous ne nous attendions à rien, à un simple titre qui n’a aucun charme, mais au final, nous nous sommes pris une bonne gifle et nous n’avons pas vu les minutes défiler. La prise est en main bien pensée, les mélopées sont excitantes, l’univers est prenant... Comment ne pas tomber amoureux de Dragon’s Dogma 2 ? Une heure, ce n’était pas suffisant et, vous l’aurez compris, nous avons vraiment hâte de découvrir plus en profondeur le royaume de Vermund et ses alentours. L’aventure avec un grand A, vivement !

Vous pouvez retrouver tous les jeux Dragon's Dogma sur :