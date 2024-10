PREVIEW Mario & Luigi : L'épopée fraternelle, À l'aube d'une grande aventure !

Nous ne pensions jamais revoir une aventure estampillée Mario & Luigi après la disparition d'AlphaDream, encore moins une inédite. Pourtant, près de neuf ans après Paper Jam et pas loin de six depuis le remake Voyage au centre de Bowser + L'épopée de Bowser Jr., Nintendo a décidé de relancer la machine sur une Switch en fin de vie qui accumule les jeux incontournables. Pour le coup, ce Mario & Luigi : L'épopée fraternelle est de facto le premier épisode sortant sur une console de salon, avec une belle évolution graphique l'ayant fait entièrement passer à la 3D. Nous avons d'ores et déjà pu débuter notre périple qui n'est clairement pas sans faire penser à du One Piece ou pour rester du côté de la firme de Kyoto à The Legend of Zelda: The Wind Waker et Phantom Hourglass, voire carrément à la Vaste Mer de Paper Mario: The Origami King. Il s'agit en effet d'une aventure maritime qui change pas mal de ce à quoi nous avons été habitués tout en restant fidèle à ses racines.

Un sans-faute sur toute la ligne.

Dès le premier lancement, c'est une magnifique cinématique qui nous accueille et pose l'intrigue de base de cet épisode. Alors que Luigi est victime de sa malchance légendaire et va tomber dans le vide, Mario réussit in extremis à lui attraper la main. Un étrange phénomène se produit alors, créant un portail qui emporte nos deux héros. À l'intérieur de cette singularité, nous voyons brièvement ce qui est survenu dans le monde de Connexia, scindé en une multitude d'îles à la suite d'une catastrophe. Le pauvre Luigi va cependant disparaître et Mario se retrouve alors seul après son réveil sur l'une d'elles. Premier constat : qu'est-ce que c'est beau sur l'écran de notre Switch modèle OLED. La nouvelle direction artistique fait des miracles ! Les contours noirs plus ou moins prononcés autour des personnages rendent vraiment bien en complément des ombrages pour leur donner de l'épaisseur. Tout un tas d'animations et expressions faciales apporte aussi de-ci de-là davantage de vie à l'écran. Et nous saluons d'ores et déjà le travail de Kevin Afghani, nouveau doubleur des frangins, qui nous sert un charabia italien de qualité.

Notre aventure débute réellement après avoir atterri sur le Navisthme, un navire-île où nous faisons la connaissance de la volticultrice Ampéria et de Couchomb, qui n'est pas un cochon et prend la suite de Chippy (Étoile d'or) en tant que guide. S'ils veulent avoir une chance de retourner dans leur monde, les deux frères vont devoir aider leurs nouveaux alliés à raccorder les îles au nouvel Unicéa, un arbre qui est aussi la voile de l'embarcation. C'est sur Goroulia que le premier raccordement se met en place depuis le phare local à la suite de quelques combats et légers puzzles à résoudre pour progresser. À la différence des précédents titres, les zones de jeu ne sont pas scindées en tableaux reliés entre eux, chaque île ayant sa carte en un bloc. Cela n'empêche pas de courts temps de chargement entre les affrontements et l'exploration. Autre détail que nous avons directement perçu, s'il faut faire sauter Mario avec A pour passer au-dessus d'un léger précipice ou monter une « marche », il n'y a plus besoin de se soucier de Luigi qui nous suit sans avoir à tout le temps appuyer sur B en décalé. Cela retire un certain côté saccadé qu'il pouvait y avoir durant nos déplacements dans les précédents épisodes.

Pour continuer du côté des bonnes surprises allant dans ce sens, la fluidité des combats est à tomber, en partie due aux animations et effets les liant entre elles. Que vous ayez déjà touché ou non à un Mario & Luigi, les bases sont claires et faciles à assimiler. Dans l'environnement, il est toujours possible d'attaquer en premier un ennemi pour lancer un Assaut déclencheur blessant le groupe dès le départ. Grosse nouveauté, le Saut permet de réaliser des attaques combo. Mario va par exemple sauter sur un ennemi puis il va être possible de le propulser en l'air grâce à Luigi avant de retomber une deuxième fois sur notre cible. Le cas inverse est tout aussi valable. Les PV des créatures ont évidemment été pensés en conséquence. C'est ultra dynamique et à cela s'ajoute la possibilité de parer avec R, ainsi que de sauter au bon moment pour esquiver voire blesser notre agresseur en lui retombant dessus. Nous n'entrerons pas plus dans les détails pour le moment, mais d'autres éléments connus sont aussi de retour, ains que des inédits pour pimenter le tout comme il se doit. RPG oblige, nous montons évidemment en niveau avec une augmentation de statistiques au passage. Et, oui, la Moustache en fait toujours partie ! De l'équipement et des objets traditionnels de la licence sont présents, même loin du Royaume Champignon.

Si nous contrôlons donc principalement Mario, Luigi n'est pas en reste et a cette fois droit à des coups de Génie donnant lieu à des situations ubuesques ou se traduisant juste par le fait de nous aider en appuyant sur L. Une fois un raccordement d'île effectué, un tuyau bleu permet d'effectuer des allers-retours entre elle et le Navisthme, en plus de faire éclore des bourgeons d'Harmonéon et ainsi attirer des Farfadays à collecter en les attrapant. Pour quoi faire ? Wait & see. C'est donc l'occasion de revisiter une zone et découvrir de nouveaux passages. Et il y aura de quoi faire, car Connexia est constitué de cinq grandes mers disposant de divers courants sur lesquels naviguer en utilisant notre portulan, avec des déplacements en temps réel sur ces derniers à la recherche de nouvelles îles sur lesquelles nous propulser à grand coup d'Archicanon. L'aventure n'est d'ailleurs pas entièrement linéaire, car nous pouvons avoir le choix entre plusieurs destinations. Plein de petits biomes variés avec tout autant d'intrigues, en voilà une bonne idée, et ce n'est pas non plus sans nous rappeler l'excellent Dragon Quest VII ! Quant à la bande-son, les quelques thèmes déjà entendus nous ont régalé.

Nos premières impressions : Vivement ! Cette première prise en mains de Mario & Luigi : L'épopée fraternelle est un sans-faute sur toute la ligne, difficile de lâcher notre console. Évidemment, avant de tirer des conclusions hâtives, il va falloir voir ce que nous réserve le scénario, de quelle manière les affrontements évoluent sur la durée et si une certaine lassitude due à la manière de progresser ne s'installe pas. Véritable éclair de Génie pour ressusciter la série ? C'est ce à quoi nous tenterons de répondre prochainement dans notre test complet.

