PREVIEW Star Wars Outlaws : une virée galactique prometteuse

Premiers pas sur Toshara





Dévoilé l'année dernière, Star Wars Outlaws a été développé par les équipes de Massive Entertainment et est qualifié par Ubisoft comme étant le premier jeu de la licence en monde ouvert, justement constitué de plusieurs planètes à visiter aux commandes d'une héroïne hors-la-loi baptisée Kay Vess. Cet ambitieux projet qui sortira d'ici quelques semaines est récemment passé entre nos mains à l'occasion d'une session de près de quatre heures via une solution de streaming sur une version PC encore en cours de développement et avec une manette Xbox. La majeure partie de notre expérience de jeu a eu lieu sur la planète Toshara et son espace alentours, situés dans la Bordure Extérieure, vers le début de l'aventure, tandis que nous avons également pu rapidement arpenter Kijimi, plus familière puisqu'elle apparaît notamment dans Star Wars: The Rise of Skywalker. Nous évoquerons donc dans les lignes à venir quelques éléments narratifs se déroulant vers le début de l'aventure puisque nous avons principalement joué à des quêtes principales, le tout avec le doublage, des sous-titres et une interface en anglais, puisque tout n'était pas finalisé et définitif dans notre langue.

Le gameplay du speeder est assez rigide.

Après une cinématique dans laquelle Kay déniche la veste définissant son identité visuelle depuis l'annonce du jeu, cette dernière fait la connaissance de Waka, le futur mécanicien du Trailblazer, vaisseau de type EML-850 qu'elle a volé et qui s'est donc crashé sur Toshara. S'ensuit alors une séquence où les deux sont à couvert, se faisant tirer dessus, et qui fait office de tutoriel. Elle introduit l'Adrenaline Rush, une action à activer en appuyant sur les deux joysticks et qui permet au ralenti de marquer plusieurs ennemis (trois dans le cas présent) avant de les éliminer au blaster. S'ensuit notre première utilisation du speeder, un modèle de motojet qui n'est clairement pas tout jeune. Son gameplay nous a laissé mitigé, car assez rigide en termes de maniement, à voir après l'avoir amélioré et piloté plus longuement. Nous pouvons toutefois effectuer des esquives latérales à l'aide des gâchettes afin d'éviter les tirs, car il a évidemment fallu que des bandits nous prennent pour cible dans la zone traversée, qui était sous occupation de l'Empire. Fort heureusement, une fois la ville de Mirogana atteinte, nous étions en sécurité, puisqu'elle appartient aux Syndicat pyke.

Pour entrer dans l'enceinte de la cité, il faut montrer patte blanche auprès des Stormtroopers du coin qui maintiennent l'ordre, qui sont loin d'être futés. En déambulant dans les rues, nous pouvons entendre la population locale discuter de divers sujets, certains pouvant nous concerner par la suite, et nous avons pu apercevoir une table de jeu, sans nous y arrêter. Notre destination était la cantina locale, servant à accéder au repaire de Gorak, le leader des Pykes sur Toshara. Afin de s'y faufiler, nous devions crocheter un verrou à l'aide de la broche que Kay garde dans ses cheveux, un souci du détail satisfaisant. Ce genre de mécanisme demande un certain sens du rythme et nous vous déconseillons de vous y essayer sous le feu ennemi ! Concrètement, il faut écouter le motif rythmique qui se répète et appuyer au bon moment. Le studio a pensé à tout pour rendre l'exercice accessible en permettant d'activer une aide visuelle et de modifier la difficulté si besoin. Nous avons rencontré pas mal de fois ce type de sécurité par la suite, sur des coffres et portes verrouillées par exemple, certaines tentatives étant plus simples que d'autres. À la suite de ça, Kay se faufile donc dans un conduit, faisant alors passer la caméra en vue à la première personne, ce qui est pour le coup une bonne idée.

Si Nix a sur trouver grâce auprès de Gorak, ce n'est pas le cas de Kay, dont un mot mal placé va directement faire comprendre à l'intéressé qu'elle n'est qu'une nouvelle venue dans ce monde criminel, avant de la recaler. C'est alors là qu'entre en scène Danka, une Mon Calamari courtière de l'ombre qui va lui expliquer qui sont les acteurs locaux et lui trouver du travail, à savoir la première quête principale que nous avons eu à réaliser, Underworld, avec au passage une explication sur le système de Réputation entre les principales factions : le Syndicat pyke, l'Aube Écarlate (Crimson Dawn) et le Cartel hutt. Par la suite du jeu, le Clan Ashiga vient s'ajouter à la liste. En fonction de nos actions et de choix de dialogues, elle évoluera, s'attirer les faveurs de l'une permettant entre autres d'obtenir des récompenses. Au passage, un mot sur le menu, qui en plus de la Réputation contient une base de données regroupant les tutoriels, des éléments de lore et informations sur le monde. Nous y retrouvons aussi un journal de quête et la carte locale, qui une fois dézoomée montre l'ensemble de la zone de jeu sur l'actuelle planète où se trouve Kay. Concernant Toshara, sa superficie est assez conséquente. Nous avons aussi accès aux capacités liées à des Experts, aux véhicules et à l'équipement de notre personnage dont il sera possible de modifier l'apparence (haut du corps, ceinturon à la taille, jambes et charmes), avec le blaster VM-19, des outils (grappin, lampe de poche, binoculaires, fioles de Bacta pour regagner de la santé...) et un inventaire d'objets. Dans le monde, ces derniers se ramassent d'un appui sur le joystick droit, ce qui est fort pratique.

Se faire une Réputation





Cette première mission a donc consisté à nous infiltrer dans la base de Gorak pour y voler un fichier. Évidemment, pas question de débarquer dans le quartier des Pykes en passant par l'entrée principale, qui est gardée, ni de s'y faire repérer une fois à l'intérieur en restant bien accroupi. Si vous aimez l'infiltration, les opportunités ne manqueront pas dans Star Wars Outlaws. En revanche, si Kay se fait prendre, c'est un retour au dernier checkpoint lorsque l'objectif précise clairement qu'il faut rester discret.

Si vous aimez l'infiltration, les opportunités ne manqueront pas dans Star Wars Outlaws.

Pour nous aider, il est possible d'envoyer Nix, son adorable compagnon merqaal, qui est capable de distraire une cible, de l'attaquer et même d'activer des interrupteurs ou autres mécanismes. Une sorte de « vision d'aigle » qui lui est liée permet également de détecter la présence des ennemis proches, montrant alors temporairement une aura blanche même à travers les murs. Bref, c'est un adorable outil multifonction que nous avons là, dont l'utilisation est assez instinctive. Cela ne nous a pas empêché de nous faire prendre avant de trouver le bon chemin. Contrairement à d'autres jeux d'aventure de ces dernières années, les éléments muraux sur lesquels s'agripper ne sont pas particulièrement mis en évidence et cela fait du bien. En revanche, léger bémol sur un obstacle que nous avons rencontré, avec une ouverture assez large pour s'y faufiler dans la réalité, mais pas ici en raison de l'impossibilité de ramper. Nix pouvait y être envoyé pour activer un mécanisme pour que nous puissions ensuite le contourner, mais cela faisait pour le coup « trop jeu vidéo ». Le grappin peut lui être utilisé pour franchir des précipices si un point d'accroche est disponible et il faut bien choisir son moment pour s'en détacher au risque de faire une jolie chute. Oui, c'est vécu.

Une fois dans le bastion des Pykes, nous devions accéder à sa tour en désactivant au préalable la barrière énergétique bloquant sa porte. Le choix de l'approche est alors laissé au joueur, mais là encore, la discrétion était le choix le plus judicieux. Pour avoir par mégarde été repéré à plusieurs reprises, une fusillade une fois l'alarme déclenchée finissait toujours par notre trépas compte tenu du nombre de bandits à nos trousses. Même en visant juste, la santé de Kay peut vite décroître, surtout que les fioles de Bacta en restaurent peu. Depuis les hauteurs, nous pouvions marquer jusqu'à dix individus à l'aide de nos binoculaires, une bonne manière de garder une trace de leur ronde tout en essayant de progresser incognito. Se cacher dans les hautes herbes et assommer les ennemis par-derrière est donc une bonne idée. Oui, même dans cette galaxie lointaine, les vieilles habitudes ne se perdent pas. À cela s'ajoute le fait de ne pas apparaître dans le champ des caméras de surveillance au risque de déclencher automatiquement l'alarme. Une fois parvenu à notre objectif, nous avons découvert un autre type de mécanisme de sécurité récurrent présent sur les ordinateurs, le décryptage de fichier. Concrètement, nous disposons d'un certain nombre de glyphes, dont trois doivent être associés dans le bon ordre, le tout avec un nombre de tentatives limité. Si vous connaissez Motus, c'est le même principe. Côté accessibilité, ces symboles peuvent être changés par des nombres, pas spécialement bien lisibles d'ailleurs. Nous ne voyons pas en quoi cela aidera, mais les développeurs n'ont sans doute pas pris la décision pour rien. La séquence pour ensuite s'échapper de la base ne manquait pas d'action. Nous avons alors relevé l'impossibilité d'emporter dans un conduit une arme ramassée de même lorsque Kay doit utiliser une échelle, bien dommage pour le coup.

De retour à la cantina, nous avons fait la connaissance d'Eleera, une Twi'lek membre de l'Aube Écarlate qui est au courant du fait que Zerek Besh veut notre peau, s'en servant pour nous « inciter » à continuer de travailler pour sa faction. En récompense de la mission, nous avons alors obtenu une pièce pour réparer le Trailblazer, des Crédits et une hausse de réputation. Au passage, notez que les passages « cinématiques » sont dans un format CinémaScope, c'est-à-dire avec un rétrécissement à l'écran faisant apparaître des bandes noires. C'est un choix artistique pour le moins intéressant. En nous baladant dans Mirogana, nous sommes tombés sur une borne d'arcade donnant accès à un mini-jeu prenant la forme d'un shoot'em up bien rétro. Son nom en aurebesh se compose de symboles donnant « Resh Aurek Vev Esk Nern 6 » soit Raven 6. C'est le genre de petit bonus bien sympa que les fans apprécieront.

Après ça, nous avons enchaîné sur une mission nommée New Tricks, nous demandant dans un premier temps d'améliorer notre blaster avec un module à ion, nous faisant découvrir le système de marchands, qui peuvent être affiliées aux factions, influençant leurs stocks et prix. L'autre pièce requise étant un convertisseur d'énergie illégal, nous avions alors le choix entre le voler auprès des Pykes ou de l'Aube Écarlate. Nous avons donc choisi de poursuivre sur notre lancée en nous attaquant au premier groupe mentionné, avec là encore une phase d'infiltration dans leur quartier. Sur notre route pour rejoindre l'établi situé à bord du Trailblazer à Jaunta's Hope, nous sommes tombé sur un PNJ parlant hutesse, nous proposant en échange de Crédits de nous révéler un emplacement d'intérêt sur la carte, en plus de voir défiler une notification pour un raid contre un camp de pirates. Le monde ouvert ne devrait pas manquer d'activités pour occuper entre deux quêtes. L'environnement de Toshara, rappelant la savane, est d'ailleurs assez vivant avec ses arbres soufflés par le vent, quelques PNJ vacants à leurs occupations et la faune faisant sa vie. Certains bâtiments en pleine nature nécessiteront toutefois l'équipement adéquat pour y entrer, comme un cutter à fusion ou... le module à ion déjà évoqué. Une fois intégré à notre blaster, il suffit d'une pression sur une touche pour changer de mode pour, dans le cas présent, activer un mécanisme électrique ouvrant une porte. Sur le chemin du retour, nous avons pu effectuer une course sur notre speeder, consistant à passer par des points de passage prenant la forme de fumigènes (nous ne demanderons pas comment ils sont arrivés là) et arriver premier au dernier. Après l'avoir remportée d'un cheveu, notre adversaire s'est fait attaquer par une créature locale, se défendant alors avec son blaster. Nous l'avons aidé et nous attendons encore notre remerciement. Évidemment, ce n'était clairement pas prévu dans son script. En guise de récompense à notre quête, ce sont justement des informations pour améliorer le speeder qui nous ont été données, entre autres.

Direction les étoiles !





La mission principale suivante, False Flag, nous a totalement fait changer de décor en nous emmener dans l'espace ! À bord de notre vaisseau, une fois au poste de pilotage, une cutscene de décollage s'enclenche avant que le gameplay ne reprenne, nous faisant quitter l'atmosphère nuageuse de Toshara pour son orbite emplie de débris. Les commandes sont super instinctives, le tout nous rappelant Star Wars: Squadrons en plus simple pour les dogfights, notamment concernant son système de visée. Après avoir récupéré une cargaison d'épices sansanna, notre destination a été la station de ravitaillement impériale Visavi, nous faisant escorter à bord par des Chasseurs TIE, toujours sans transition grâce à l'utilisation d'une courte cinématique. Fun fact, Waka a désactivé l'armement en amont juste au cas où et nous n'avons pas pu résister à l'idée d'essayer de nous en servir. Résultat, l'équipe a évidemment prévu une petite réplique dans ce cas de figure.

Les commandes du vaisseau sont super instinctives.

Plus que jamais, notre passage à bord de cette station a été placé sous le signe de la discrétion, déclencher l'alarme signifiant devoir recommencer au précédent checkpoint. Malgré la taille de certains environnements, qui sont ultra fidèles au reste de la saga, le chemin à suivre est tout de même bien souvent unique pour respecter cet objectif. Bien évidemment, le level design a été bien pensé de ce côté. En guise de nouveauté dans le cas présent, la présence de transporteurs de matériels à activer et derrière lesquels se cacher pendant qu'ils avancent. Dans le hangar menant à notre objectif, nous avions tout de même plusieurs manières d'y arriver, avec tout de même un chemin tout tracé. Mais un imprévu comme tomber bêtement d'une plateforme peut arriver et compliquer les choses... n'empêchant pas pour autant de parvenir à nos fins. Une « complication » oblige toutefois Kay à secourir un certain Bosnok, une tête dans un bocal qu'il faut escorter ainsi que ses effets personnels jusqu'à notre vaisseau, toujours sans nous faire repérer. Rassurez-vous, la conclusion ne manque pas d'action puisqu'il faut affronter des Stormtroopers et officiers de l'Empire, dont certains disposent d'un bouclier. Pour s'en défaire, il faut alors utiliser le module à ion du blaster. Toutefois, ce mode ne leur fait pas de dégâts et il faut donc en changer. Pour le coup, difficile de ne pas se faire toucher. Pour une fois, nous ne nous serions pas moqué du fait qu'ils visent à côté ! Une fois la cargaison à bord, nous pouvons enfin nous enfuir et s'ensuit évidemment quelques passes d'armes spatiales.

Après ça, c'est sur une autre sauvegarde bien plus avancée, alors que ND-5 est dans l'équipage, que nous avons pu découvrir le début d'un segment en orbite puis sur Kijimi, par manque de temps pour aller jusqu'au bout. Une fois sorti d'hyperespace et vu une cinématique mettant en scène celui qui devrait être l'ennemi principal de l'aventure, Sliro, nous avons été accueilli par un champ d'astéroïdes gelés avec une zone orageuse (ne nous demandez pas commente c'est possible dans l'espace). Nous avons ensuite eu affaire au Clan Ashiga, pas franchement commode, mais qui a fini par nous laisser entrer en ville. La cantina locale y est bien différente, rien qu'aux sonorités asiatiques qui peuvent y être entendues. C'est avec une phase d'infiltration dans le quartier des Ashigas que notre quête pour trouver Ank, une Experte retenue prisonnière, s'est achevée, demandant là encore de ne pas nous faire repérer. Espérons tout de même que les objectifs soient un peu plus diversifiés afin de ne pas lasser.

Nos premières impressions : Bon ! Quoi qu'il en soit, nous avons vraiment passé un agréable moment sur Star Wars Outlaws et avons hâte de découvrir le reste de l'épopée criminelle de Kay Vess d'ici un mois, la personnalité de cette hors-la-loi en devenir n'étant clairement pas déplaisante. Une grande aventure en monde ouvert dans cet univers, avec des mécaniques éprouvées, ce n'est certes pas particulièrement original, mais la recette a de quoi vendre du rêve aux fans.

La date de sortie de Star Wars Outlaws est fixée au 30 août sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Vous pouvez le précommander chez les revendeurs suivants :