PREVIEW The Dark Pictures: House of Ashes, tout au fond du trou, la mort règne !

Supermassive Games est de retour avec une troisième production « The Dark Pictures ». Son nom ? House of Ashes. Ce nouveau volet se déroule à la fin de la guerre d’Irak où différents groupes s'affrontent, les Forces Speciales américaines et les militaires iraquiens. Nous débutons notre session dans un temple sumérien enfoui sous terre, où nous prenons le contrôle de divers personnages. Dans les parages ? Des créatures étranges ayant la forme de chauves-souris géantes qui souhaitent... nous trucider. Le titre fait référence au démon Pazuzu (avec un clin d’œil au film L’Exorciste), l’histoire est intrigante et met l’eau à la bouche de prime abord.

Le bébé de Supermassive Games a su nous faire légèrement saliver.

Nous avons donc eu accès à une bêta, ce qui veut dire que le jeu risque d’évoluer un brin avant sa sortie (prévue pour octobre au passage). Que dire de la partie visuelle ? Eh bien, qu’il y a du bon et du bof. Mais encore ? Les expressions faciales sont quelconques et manquent d’âme. Les regards sont vides, plats, ils manquent des animations pour apporter un petit côté réel aux protagonistes. En outre, les gestuelles sont par moment rigides et la synchronisation labiale avec le français n’est pas extraordinaire.

Et le positif dans tout cela ? Les décors sont plaisants et détaillés. Les textures sont impressionnantes et exhibent une image photoréaliste qui en met plein les yeux. Les jeux de lumière sont maîtrisés, il se dégage une atmosphère particulière, oppressante, tout au long de notre escapade. Autre point (qui sera certainement corrigé), le français est mélangé avec l’anglais, donnant des dialogues totalement hilarants. Notez que la langue de Molière est un confort non négligeable avec ce type de production, puisqu’elle apporte une immersion au poil pour nous plonger comme il se doit dans cette nouvelle histoire.

Du côté de la prise en main, nous avons du grand classique. Nous pouvons explorer des lieux afin de débusquer des objets pour nous permettre d’avancer. À certains moments, des QTE s’enclenchent et déterminent la suite des évènements. Les actions que nous faisons ont un impact sur le déroulement de notre aventure. Chose amusante, des sortes d’emblèmes éparpillés dans les décors permettent de voir « l’avenir » afin de nous prévenir d’une mort éventuelle. Si vous avez un cœur tendre, sachez que vous finirez six pieds sous terre. Il faut faire des choix drastiques et rapides pour survivre. Ces moments sont drôles et nous tiennent en haleine.

Nos premières impressions : Bon.



La petite heure passée en compagnie de The Dark Pictures: House of Ashes a su nous émoustiller. Même si le gameplay est super lent et manque de peps, l’histoire intrigue et captive dès les premières minutes. Car en plus des vilaines bébêtes environnantes, il y a des humains qui cherchent à nous mutiler. Nous avons là une histoire qui se base sur nos envies et notre personnalité, dans un temple mystérieux à explorer... Nous sommes curieux de découvrir cet épisode dans son intégralité, mais pour le moment, le bébé de Supermassive Games a su nous faire légèrement saliver.

Vous pouvez précommander The Dark Pictures: House of Ashes sur Amazon à partir de 29,98 €.