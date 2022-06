Prime Day d’Amazon : les dates sont maintenant connues !

Prime Day Amazon, des remises sur tous vos produits préférés





Grande fête commerciale attendue de pied ferme par tous les amateurs de bonnes affaires, l'opération Prime Day d’Amazon revient les 12 et 13 juillet 2022. Une nouvelle fois, le géant du commerce en ligne promet des réductions importantes sur les produits des plus grandes marques. Organisé dans de nombreux pays (France, Autriche, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Allemagne, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Portugal, Singapour, Espagne, Royaume-Uni, États-Unis et pour la première fois La Pologne et la Suède), le Prime Day est une occasion immanquable de faire un maximum d’économies sur vos articles préférés. Les plus grandes marques (Philips, Samsung, Bosch, Sony) seront au cœur d’offres exclusives et tous les rayons seront concernés (mode, high-tech, maison, jouets, vêtements, cuisine, etc.).

Un évènement incontournable pour faire un maximum d’économies





En France, les offres relatives au Prime Day commenceront en avant-première dès le 21 juin sur des articles de grandes marques, de petites et moyennes entreprises disponibles sur La boutique des entreprises françaises. Puis, à compter du 28 juin, si vous êtes membre Prime, vous pourrez profiter de remises allant jusqu’à -20 % sur le rayon Amazon Fashion. Vêtements, chaussures et accessoires de la marque Amazon seront proposés à des tarifs défiant toute concurrence ! Idéal pour refaire sa garde-robe à prix réduit avant les vacances d’été... Quelques jours plus tard, à partir du 8 juillet, ce sont les produits Amazon qui seront au centre de toutes les attentions. Une occasion immanquable pour s’offrir une enceinte Echo Dot de dernière génération, l’écran connecté Echo Show 5, les caméras de surveillance Blink ou encore les systèmes de sécurité domestique Ring à des prix jamais vus.

Les entreprises françaises mises à l’honneur lors du Prime Day





Afin de soutenir les entreprises françaises, quelques nouveautés ont été mises en place cette année par la firme de Jeff Bezos. Frédéric Duval, directeur général d’Amazon France, explique ainsi la volonté du site de promouvoir le savoir-faire français : « Qu’ils soient artisans, petites et moyennes entreprises, ou start-ups de la French Tech, Amazon.fr offre une vitrine inédite à toutes les entreprises qui perpétuent le savoir-faire français et représentent une nouvelle preuve de notre engagement en faveur de l’économie française ». Ainsi, si vous achetez des produits provenant de PME françaises entre le 21 juin et le 11 juillet, vous aurez une chance de recevoir un code promotionnel d’une valeur comprise entre 50 € et 5 000 €. Pour que vous puissiez facilement repérer les produits éligibles, ils sont signalés par un logo.

Des offres réservées aux membres Prime





Pour profiter des nombreuses offres organisées à l’occasion du Prime Day, vous devez impérativement être membre Prime. Pour rappel, le montant de l’abonnement annuel est de 49 € (24 € pour les étudiants), ou 5,99 par mois. Cette adhésion vous permet de profiter des multiples réductions proposées pendant le Prime Day, mais également de profiter de nombreux avantages tout au long de l’année : livraison gratuite et rapide à domicile ou en point relais, accès à Prime Video, Prime Gaming et Prime Reading. Les professionnels ne sont pas en reste avec le service Amazon Business, à destination des entreprises, des collectivités locales ou des organismes publics. L’abonnement est alors proposé au tarif de 50 € par an (pour 3 utilisateurs max), ou de 150 € par an (jusqu’à 10 utilisateurs).