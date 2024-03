Prince of Persia: The Lost Crown, la mise à jour Warrior's Path est disponible, quoi de neuf ?

Puisque Prince of Persia: The Lost Crown a visiblement été un succès inattendu pour Ubisoft, l'éditeur a décidé de lui apporter du contenu post-lancement tout au long de l'année. Nous en avons récemment découvert la teneur, avec notamment le développement d'une extension narrative. La semaine dernière, la mise à jour Warrior's Path a été lancée, ajoutant de belles nouveautés qui vont occuper la communauté un bon moment. En effet, des modes Permadeath et Speedrun sont désormais disponibles, avec un nouvel onglet « Stats » au menu principal servant à mettre en avant nos prouesses. Trois nouvelles tenues pour Sargon sont d'ailleurs bloquées derrière ces défis, un peu à la manière de ce qui a été fait pour Assassin's Creed Mirage. Un costume bien classe donnant l'apparence du prince de la trilogie des Sables du Temps est également offert et l'essayer c'est l'adopter ! Et si comme nous votre progression affichait 99,9 % alors que vous aviez récolté tous les collectibles disposant d'un compte sur la carte, sachez que Fariba vend désormais des cartes vendues 100 Cristaux de Temps l'unité et qui affichent les emplacements de trésors que vous avez pu louper. Nous concernant, il y en avait trois qui avaient échappé à notre fouille méticuleuse, comme quoi...

Vous trouverez ci-dessous notre traduction des nouveautés et du changelog de cette mise à jour. Contrairement à ce qui est indiqué, nous n'avons eu à télécharger que 681 Mo sur PS5.

Taille du patch Nintendo Switch : 440 Mo

PlayStation 5 : 1,91 Go

PlayStation 4 : 3,57 Go

Xbox One : 3,4 Go

Xbox Series X|S : 9,7 Go

PC : 2,08 Go

Luna : 2,08 Go Nouveautés Mode Mort Permanente Nous avons vu vos trophées de Platine, mais que diriez-vous d'un véritable défi ? Voici le mode Mort Permanente : jouez au jeu avec une seule vie et sans seconde chance ! Vous avez bien lu, lorsque vous mourez avec ce modificateur de jeu appliqué, vous devez commencer une nouvelle partie. Voici quelques premiers conseils pour survivre à ce défi menaçant : Assurez-vous d'utiliser l'arbre Wak-Wak aussi souvent que possible pour restaurer votre santé et changez vos amulettes si nécessaire ;

Assurez-vous d'améliorer votre équipement et d'acheter autant de potions de santé que possible. Vous ne savez jamais quand vous en aurez besoin ;

Quittez le chemin principal et trouvez les pétales de l'arbre soma pour augmenter votre barre de santé. Pour activer le mode Mort Permanente, démarrez simplement une nouvelle partie et vous verrez l'option ! Si vous réussissez à terminer le jeu avec ce mode activé, non seulement vous gagnerez énormément de respect de la part de notre équipe de développement, mais vous recevrez également une superbe tenue. Si vous êtes prêt à relever un défi supplémentaire, essayez de terminer le jeu en difficulté Immortel en mode Mort Permanente, et encore une autre tenue vous attend. Mode Speedrun Vous voulez tester vos compétences en course et voir à quelle vitesse vous pouvez terminer le jeu ? Voici le mode Speedrun : effectuez une course contre la montre pour battre vos propres records et garder une trace de vos meilleures tentatives pour terminer le jeu le plus rapidement possible. Battez le temps imparti pour gagner une nouvelle tenue et le droit de vous vanter auprès de vos amis et autres fans de Prince of Persia ! Les indices de Fariba Vous pouvez désormais acheter des cartes au trésor auprès de Fariba, dans le Refuge, avec des Cristaux de Temps. Chaque carte au trésor achetée ajoute l'emplacement de tous les coffres dans une zone précédemment visitée sur votre carte de l'Œil du vagabond. Pour acheter une carte au trésor, vous devez d'abord posséder la carte spécifique de la zone concernée. Après avoir terminé l'histoire principale du jeu, une carte spéciale peut être achetée à Fariba : elle dévoile tous les objets de lore qui restent à trouver dans le jeu, à travers le Mont Qaf. Qualité de vie Prise en charge du 120 Hz sur Xbox Series S Accessibilité et options Nouvelle option pour activer la « Parade omnidirectionnelle » :

Vous permet de parer une attaque venant de derrière, au-dessus ou en dessous de vous.

Plage de paramètres de difficulté personnalisés étendue :

Notamment : la difficulté de parade peut désormais être réglée sur « Très facile » ;



Les dégâts et la santé ennemis ont une plage plus larges (NDLR, de 0,1 à 6).

Nouvelle option « Remplir l'Athra » en difficulté personnalisée.

Nouvelle option pour « Cacher l'interface ».

Nouvelle option pour ajuster le niveau audio de la musique. Fashion Week Nous avons entendu dire que vous aimiez les tenues, alors que diriez-vous de quelque chose avec une touche de nostalgie ? Cette nouvelle tenue pour Sargon sera débloquée immédiatement avec le téléchargement de la nouvelle mise à jour. Cependant, les autres tenues nécessiteront de gros efforts pour être obtenues. Les autres tenues comprennent : Comme l'éclair (Argent) : débloqué en terminant le jeu en mode Speedrun en moins de 10 heures, quelle que soit la difficulté.

Holo Chroma (couleur alternative des Sables du Temps) : débloqué en terminant le jeu en mode Mort Permanente, à n'importe quelle difficulté.

Or : débloqué en terminant le jeu en mode Mode Permanente en difficulté Immortel (sérieusement, qui fait ça ?).

CORRECTION DE BUGS GAMEPLAY En certaines occasions, les Cristaux de Temps manquaient en récompense avec le fragment Haoma (NDLR, impossible de savoir à quoi cela fait référence).

La récompense Ailes anti-gravité manquait parfois après avoir terminé la première Constellation.

Parfois, le crabe géant ne subissait pas de dégâts.

Un coffre mystère de la Basse-Citadelle pouvait parfois disparaître en quittant la pièce trop rapidement après avoir déclenché son apparition.

Le coffre mystère des Archives Sacrées pouvait parfois ne pas apparaître, juste après la première apparition du Geôlier.

Un objet de lore dans le Port-Noyé pouvait parfois disparaître s'il n'était pas récupéré avant de changer de zone.

La quête secondaire Prophétie du Mont Qaf pouvait ne pas être déclenchée si vous effectuiez des actions spécifiques dans la salle des prophéties avant de toucher la première jarre de sable. MONDE Dans la Basse-Citadelle, une porte spécifique après l'énigme de l'eau pouvait rester fermée en changeant de salle rapidement.

Il était parfois impossible d'entrer dans le tunnel infini situé à l'extrême gauche du mont Qaf.

Une plateforme à levier dans Les Profondeurs pouvait être brisée dans certaines circonstances. PERFORMANCES Le framerate chutait en dessous de 50 fps dans certaines zones de la Forêt Hyrcanienne.

Mise à jour : après avoir été voir en jeu et lu d'autres retours, il semble que certains emplacements indiqués sur les cartes vendues soient erronés, ou alors les trésors sont extrêmement bien cachés...

