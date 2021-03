Prinny Presents NIS Classics Vol. 1 : une compilation de Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered et Soul Nomad & the World Eaters annoncée

La Switch a été gâtée par Nippon Ichi Software et NIS America à l'occasion de la New Game+ Expo 2021, car en plus de la date de sortie occidentale de Disgaea 6: Defiance of Destiny et de l'annonce des portages des deux Silver Case, ce sont deux deux classiques d'antan qui ont refait surface pour paraître dessus. Ainsi, après Prinny 1•2: Exploded and Reloaded, c'est une compilation Prinny Presents NIS Classics Volume 1 qui a été dévoilée.

Cette dernière réunira sur une cartouche ou d'un un bundle numérique les jeux Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered et Soul Nomad & the World Eaters, pour une parution d'ores et déjà prévue pour l'été 2021. Tous les contenus supplémentaires de ces titres parus à l'origine en 2004 et 2007 seront évidemment inclus d'office.

Deux nouvelles aventures en poche - Découvrez des classiques du Tactical RPG dans cette compilation incluant deux jeux en un ! (Re)plongez des heures durant dans ces deux aventures palpitantes, où vous voulez et quand vous voulez !

- Découvrez des classiques du Tactical RPG dans cette compilation incluant deux jeux en un ! (Re)plongez des heures durant dans ces deux aventures palpitantes, où vous voulez et quand vous voulez ! Les World Eaters sont de retour - Frayez-vous un chemin vers la gloire dans Soul Nomad ! (Re)découvrez ses mécaniques de jeux poussées et son histoire captivante depuis sa sortie initiale en 2007 sur PlayStation 2.

- Frayez-vous un chemin vers la gloire dans Soul Nomad ! (Re)découvrez ses mécaniques de jeux poussées et son histoire captivante depuis sa sortie initiale en 2007 sur PlayStation 2. Phantom Brave version définitive - Dans cette nouvelle version de Phantom Brave partez en quête d'aventure sur une île et rencontrez des personnages mémorables. Les mécaniques de jeu ayant fait son succès à l'époque, sont aujourd'hui de retour, le tout dans une version complète incluant tous les DLC d'origine.

Une édition dite Deluxe sera également proposée, réunissant dans un bel emballage collector la version physique de Prinny Presents NIS Classics Volume 1, sa bande-son sur CD et un mini artbook NIS Classics Volume 1 Compendium.

Une édition limitée un peu plus fournie sera elle commercialisée en Amérique du Nord, au prix de 99,99 $ sur la boutique de NISA. Elle ajoute en effet un stand en acrylique avec une pièce collector pour chaque jeu de la compilation et l'artbook dispose cette fois d'une couverture rigide. Reste à connaître la différence de prix entre les deux...

Enfin, avec un tel nom, un Volume 2 est sans doute déjà en projet, qu'espérez-vous y trouver ? Si vous aimez redécouvrir les anciennes productions de Nippon Ichi Software, Prinny 1•2: Exploded And Reloaded est vendu 59,99 € sur Amazon. Des visuels sont à retrouver en page suivante.