Project Scout : des images et des infos en fuite pour le shooter compétitif d'Ubisoft

Comme de nombreux studios, Ubisoft est toujours à la recherche de la perle rare : un jeu vidéo capable de séduire les joueurs pendant de longues années et ainsi rapporter un paquet d'argent. Rainbow Six Siege le fait déjà très bien, mais le studio a retenté l’expérience avec XDefiant, un concurrent à la saga Call of Duty qui a finalement été abandonné dès la Saison 4. Mais Ubisoft développerait désormais Project Scout, un jeu déjà évoqué il y a plusieurs mois et qui voudrait faire de l'ombre à Apex Legends.

Cette semaine, deux leakers ont dévoilé de possibles nouvelles informations sur ce jeu d'Ubisoft. Project Scout serait un FPS développé à l'aide de l'Unreal Engine 5 et prenant place dans un univers de science-fiction. Selon Shiny, Project Scout proposera des matchs multijoueurs compétitifs, avec du cross-play et des cartes plus larges que les précédents jeux d'Ubisoft.

De son côté, 6leaks a également mentionné les grandes cartes, le cross-play et l'Unreal Engine 5, mais surtout, il a dévoilé de possibles images de Project Scout. Nous y découvrons un dessin conceptuel montrant une zone futuriste, surplombée par une grande tour, ainsi qu'un personnage robotique avec de grandes oreilles de lapin. Une seconde image montre du gameplay de Project Scout. Il manque évidemment des textures, mais nous pouvons déjà voir une interface très classique pour un FPS compétitif, avec une mini-carte, une barre de santé, un indicateur de munitions, mais aussi un « Pouvoir » et un « Crew Level », des mécaniques encore bien mystérieuses.

Soulignons qu'aucun des deux leakers n'évoque le terme battle royale, parlant seulement de « FPS compétitif ». Ubisoft a-t-il abandonné l'idée de concurrencer directement Apex Legends ? Difficile à dire, car en haut à droite de l'image de gameplay, nous pouvons quand même voir des pictogrammes pour le jeu en équipe, central dans un battle royale.

Pour le moment, Ubisoft n'a jamais évoqué officiellement ce Project Scout. Le développeur a évidemment de nombreux projets en cours, notamment un nouveau Ghost Recon.