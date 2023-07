Project Q : images et vidéo en fuite pour l'appareil de streaming de Sony

En plus des rumeurs d'une PlayStation 5 Pro qui semblent se préciser petit à petit, Tom Henderson mentionnait en avril dernier le Project Q de Sony, un appareil portable pour profiter de son contenu PS5 sur un écran déporté. Un engin officialisé lors d'un PlayStation Showcase en mai dernier et qui se montre un peu plus cette semaine.

Alors non, Sony n'a rien présenté de neuf officiellement, ce sont des images et une vidéo qui sont apparues sur la Toile, montrant ce PlayStation Project Q pour le moins étonnant. Sans surprise, il s'agit d'une manette DualSense coupée en deux pour accueillir en son centre un écran LCD tactile de 8 pouces, avec évidemment les gâchettes adaptatives et les vibrations haptiques, et le tout permettra de profiter de ses jeux PS5 en streaming en 1080p à 60 fps. Nous voyons également le bouton du volume, des haut-parleurs et un port audio Jack 3.5, tout ce qu'il y a de plus classique, et le système d'exploitation choisi est visiblement Android.

D'après les informations d'Insider Gaming, qui confirme d'ailleurs la véracité de ces visuels, le Project Q aurait entre trois et quatre heures d'autonomie, et l'appareil devrait être disponible dans le courant du mois de novembre 2023, à un prix encore inconnu. Vous pouvez retrouver une manette DualSense, entière, mais sans écran, à 69,95 € sur Amazon.