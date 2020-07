PS VR : top 10 des jeux à ne pas louper selon PlayStation Access

Sony Interactive Entertainment s'est lancé le pari il y a quatre ans de sortir un casque VR sur sa console de salon, la PS4. De nombreuses expériences et productions de grande envergure ont vu le jour sur ce support et la variété de contenu a permis d'intéresser un public très large. Que ce soit vous ou une autre personne qui jouiez, vous pouvez être sûr de ressentir un éventail d'émotions et sensations (faites tout de même attention à ne pas faire tomber le vase de mémé ou de donner un coup dans la TV). PlayStation Access a donc concocté une liste de 10 jeux incontournables sur le PS VR.

Voici donc les différentes productions recommandées par PlayStation Access :

Headmaster

Bienvenue au Centre de perfectionnement de football.

Au sein de notre Établissement en tête, vous effectuerez une rééducation intense sous la direction de notre personnel de renommée internationale. Nous avons créé une variété impressionnante de cours pour garantir que vous ne serez plus une menace pour la réputation de votre club qui a si généreusement sponsorisé votre inscription. Vous découvrirez que le temps passé ici vous sera d’une grande utilité, mais n’oubliez pas... le perfectionnement est obligatoire. En gros, donnez des coups de tête dans des ballons à travers différents mini-jeux et amusez-vous le plus possible !

Beat Saber

Bougez en rythme

Découvrez un mélange harmonieux de musique et d'effets visuels grâce au gameplay unique de Beat Saber.De la musique et des niveaux conçus à la main contrairement à d'autres jeux de rythme au contenu généré, la musique et les niveaux de Beat Saber sont conçus pour améliorer votre expérience musicale. Amusez-vous dans une ambiance rappelant l'entrainement d'un certain chevalier dans une certaine galaxie lointaine, très lointaine...

Blood & Truth



Incarnez le premier rôle dans votre propre blockbuster hollywoodien avec ce shooter exclusivement sur PS VR. Combattez le crime dans les bas-fonds londoniens en incarnant Ryan Marks, un soldat d’élite des forces spéciales. Vous êtes en mission pour sauver votre famille des griffes d’un empire impitoyable. Éliminez vos ennemis avec des combats à l’arme à feu épiques, tout en explorant la ville en voiture, en parachute ou en rappel.

Resident Evil VII Biohazard

Le danger et l'isolement menacent derrière les murs vétustes d'une ferme abandonnée d'Amérique du Sud... '7' marque le renouveau du jeu de survie et propose une perspective inédite pour le joueur avec la glaçante et captivante 'vue isolée'. Portée par l'innovant moteur RE, l'horreur atteint de nouveaux sommets de réalisme dont vous ne pourrez pas vous détourner. Entrez dans un monde terrifiant et restez en vie.

ASTRO BOT Rescue Mission

Le capitaine Astro a besoin de votre aide pour une mission délicate ! Enfilez votre casque VR et lancez-vous dans une aventure épique pour sauver les robots membres d'équipage de son vaisseau qui se sont égarés. Explorez des mondes colorés et immersifs remplis d'ennemis à combattre, de secrets à dévoiler, de robots à sauver… et d'énormes boss à affronter. Regardez et penchez-vous dans n'importe quelle direction pour repérer les dangers, admirez chaque saut spectaculaire d'Astro avec une vue à 360º, et recevez les appels à l'aide de l'équipage en audio 3D immersif.

No Man's Sky

No Man’s Sky est un jeu d'aventure et de science-fiction épique se déroulant dans un univers sans fin, où chaque étoile représente un lointain soleil entouré de planètes pleines de vie qui ne demandent qu'à être explorées. Découvrez des mondes inconnus, faites du commerce, combattez et survivez dans cette aventure intergalactique. Un mystère vous attend au centre de la galaxie, un appel irrésistible qui vous pousse à vous lancer dans un voyage épique pour découvrir la véritable nature du cosmos. Votre voyage sera ponctué de dangers, de rencontres avec des créatures hostiles et des pirates sans merci. Pour survivre, vous devrez vous préparer en améliorant votre vaisseau, votre uniforme et vos armes.

Tetris Effect

Tetris Effect est un Tetris comme vous ne l'avez jamais vu, entendu ou ressenti auparavant - une réinvention addictive, unique et d'une beauté à couper le souffle d'un des jeux de réflexion les plus populaires de tous les temps. La musique, les décors, les sons, les effets spéciaux - tout, jusqu’aux pièces de Tetris elles-mêmes, pulse, danse, étincèle et explose en parfaite harmonie avec votre façon de jouer.

Avec plus de 30 niveaux et plus de 10 modes de jeu, découvrez une expérience que vous voudrez revivre encore et encore.

SUPERHOT VR

À mi-chemin entre stratégie et chaos, SUPERHOT est un FPS où le temps ne s'écoule que lorsque vous bougez. Pas de santé qui se régénère. Pas de munitions à récupérer ici et là. Juste vous, face à une horde d'ennemis mieux armés que vous, à récupérer leurs armes pour tirer, découper et tenter de survivre au milieu d'un torrent de balles en slow-motion. Vainqueur d'une douzaine de prix du jeu en VR de l'année, SUPERHOT VR est un opus spécialement conçu pour la réalité virtuelle et les manettes de détection de mouvement.

Firewall Zero Hour

STRATÉGIE. COMMUNICATION. DOMINATION.

Coordonnez des interventions tactiques à l'aide d'une vue à 360º et d'une liberté de mouvement totale dans ce jeu de tir réaliste, en exclusivité pour PlayStation VR. Rejoignez une unité de mercenaires d'élite et livrez des batailles à hauts risques pour obtenir ou protéger des informations vitales. Grâce à un son surround 3D, vous entendrez les coups de feu autour de vous comme si vous étiez. Travaillez en équipe pour mettre en œuvre vos stratégies, éliminer vos ennemis, sécuriser la cible… et repartir avec le magot.

Keep Talking and Nobody Explodes

L’un des joueurs est enfermé dans une pièce avec une bombe à retardement à désamorcer. Les autres joueurs, les « experts », doivent donner des instructions pour désamorcer la bombe en déchiffrant les informations du manuel de désamorçage. Mais, il y a un problème : les experts ne voient pas la bombe, il faut donc que tout le monde communique – et vite !